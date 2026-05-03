รัฐบาลเตรียมกู้ 4 แสนล้านบาท: KRAC เตือนต้องโปร่งใส ป้องกันการทุจริต

รัฐบาลเตรียมออก พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ KRAC และกรุงเทพธุรกิจ ชี้ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าเงินกู้ถูกใช้อย่างเหมาะสม
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้าน คอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค ( KRAC ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ รัฐบาล กำลังพิจารณามาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มเติม การนำเสนอข้อมูลนี้มีขึ้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวของ รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่กำลังดำเนินการออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณจากรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่เหลืออยู่มีเพียง 20,000 ล้านบาทเท่านั้น ประกอบกับความต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส ทำให้รัฐบาลต้องพิจารณาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจกู้เงินของรัฐบาล โดยยอมรับว่าในห้วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจกู้เงินเพิ่มเติมอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก รัฐบาลอาจจำเป็นต้องมีทรัพยากรทางการเงินใหม่เพื่อประคับประคองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และวางรากฐานสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการฯ เน้นย้ำว่าไม่ว่าการกู้เงินจะมีเหตุผลและความจำเป็นเพียงใด สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการตระหนักว่าเงินกู้ของรัฐบาลไม่ได้เป็นเพียงเงินของรัฐบาลเท่านั้น แต่จะกลายเป็นหนี้สาธารณะที่ประชาชนทั้งประเทศจะต้องร่วมกันแบกรับภาระในอนาคต ดังนั้น สิทธิในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล จึงเป็นสิทธิที่สำคัญของประชาชนทุกคน คำถามสำคัญที่ควรพิจารณาจึงไม่ใช่เพียงว่ารัฐบาลควรจะกู้เงินหรือไม่ แต่ควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเงินกู้จำนวนมหาศาลนี้จะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในการใช้จ่ายเงินกู้เป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความสนใจและถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ในอดีตที่ผ่านมา มักมีการอภิปรายในระดับนโยบายเกี่ยวกับการกู้เงิน เช่น วงเงินกู้ แหล่งที่มาของเงินกู้ และผลกระทบต่อเพดานหนี้สาธารณะ แต่เมื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการกู้เงินผ่านไปแล้ว การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้กลับมักเป็นไปอย่างไม่เข้มแข็งและไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลว่าเงินกู้จำนวนมากอาจถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่โปร่งใส ศูนย์ความรู้ KRAC และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกลไกการตรวจสอบที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินกู้ของรัฐบาลจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณช
