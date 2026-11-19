รัฐบาลไทยเร่งแก้สารหนูในแม่น้ำกก-แม่น้ำสาย ประสานเมียนมาตรวจสอบต้นทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหามลพิษสารหนูในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย จ.เชียงราย โดยประสานความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากต้นทาง พร้อมจัดหาน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นไปที่การปนเปื้อนของ สารหนู ในแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกก และ แม่น้ำสาย ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
มาตรการประสานงานข้ามแดนและกำหนดเวลาประชุม
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับประเทศเมียนมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่ต้นทางอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวAlso readเปิดคำพิพากษา จำคุก ‘ทนายตั้ม’ 5 ปี คดีใช้หลักฐานเท็จช่วยลดโทษคดียาเสพติด ให้ประกัน
ความคืบหน้าด้าน дипломัตี ได้มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนกรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีการหารือกับผู้นำเมียนมาอย่างใกล้ชิด ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเลื่อนการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำไทย-เมียนมา หรือ Joint Working Group (JWG) ครั้งที่ 1 จากเดิมที่กำหนดไว้ในต้นเดือนธันวาคม มาเป็นวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2569 ที่กรุงเทพมหานครแทน
การประชุมดังกล่าวจะโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม โดยฝ่ายไทยเตรียมเสนอแผนเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายฝั่งเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างละเอียด รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี และกรอบความร่วมมือระยะยาว 3 ปี พร้อมผลักดันการลงพื้นที่ร่วมกันโดยเร็วหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามเอกสารกำหนดขอบเขตความร่วมมือ (TOR) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำและการเฝ้าระวังต่อเนื่อง
กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยชุดตรวจภาคสนามบริเวณบ้านหัวฝาย แม่น้ำสาย ในเดือนพฤศจิกายน พบระดับสารหนูประมาณ 0.017 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งลดลงอย่างมากจากครั้งก่อนหน้าที่พบค่าสูงถึง 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ค่าดังกล่าวยังสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไว้ที่ 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ต้องดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด และจะนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ มาใช้ประกอบในการตัดสินใจวางแผนจัดการแหล่งน้ำและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไป
โครงการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชน
สุชาติ ชมกลิ่น ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งเตรียมก่อสร้างระบบกระจายน้ำจำนวน 4 โครงการ ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงบประมาณปี 2570 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยโครงการแรกคือ บ้านเมืองงิม อำเภอเมืองเชียงราย โครงการที่สองคือ บ้านสันไทรงาม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และโครงการที่สามคือ บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา อำเภอเชียงแสน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดสร้างโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร่องโจ๊ก อำเภอเชียงแสน เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมขนาด 100 ไร่ ให้กับเกษตรกรอีก 45 ครัวเรือน ซึ่งหากโครงการทั้ง 4 แห่งนี้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์รวมทั้งหมด 345 ครัวเรือน
การฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลและมาตรการติดตามผล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับมอบหมายให้เร่งดำเนินการเป่าล้างและฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 บ่อ พร้อมสนับสนุนการสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงด้านแหล่งน้ำ นอกจากนี้ ยังเตรียมรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) สำหรับใช้งานในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลเดินหน้าทั้งการประสานงานกับเมียนมาเพื่อปิดกั้นแหล่งกำเนิดมลพิษ และการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การจัดหาน้ำทางเลือก และการฟื้นฟูระบบน้ำบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่ปลอดภัยเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ พร้อมยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy