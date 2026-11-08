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Economy

รัฐบาลปลดล็อกสิทธิ '3 ขอ' เงินชราภาพ ประกันสังคม เพิ่มทางเลือก 8 พ.ย. 69

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
รัฐบาลปลดล็อกสิทธิ '3 ขอ' เงินชราภาพ ประกันสังคม เพิ่มทางเลือก 8 พ.ย. 69
รัฐบาล · ประกันสังคม · เงินชราภาพ
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รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ '3 ขอ' ปลดล็อกสิทธิเงินชราภาพ ประกันสังคม เปิดทางให้ผู้ประกันตนเลือกเงินก้อน ถอนใช้ยามวิกฤต หรือใช้ค้ำเงินกู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงิน

รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน เดินหน้าผลักดันมาตรการ " 3 ขอ" อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดในการจัดการเงินออมสำหรับวัยชรา ของ ผู้ประกันตน ภายใต้ระบบ ประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางและความยืดหยุ่นทางการเงิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ประชาชนเผชิญ

เปิดทาง '3 ขอ' เสริมสิทธิผู้ประกันตน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกหญิง ภัทรดารส ทองสลวยกร เปิดเผยว่า รัฐบาลได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับปรับปรุง ซึ่งเสนอโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อตอบสนองเสียงเรียกร้องของผู้ประกันตนที่ต้องการให้มีทางเลือกในการบริหารเงินออม และเข้าถึงเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะจำเป็น

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รายละเอียด 'ขอเลือก' 'ขอคืน' และ 'ขอกู้'

มาตรการ "3 ขอ" ประกอบด้วย 1. "ขอเลือก" ให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 เดือน และมีอายุครบเกษียณหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิเลือกรับเงินเป็น "บำนาญรายเดือน" หรือ "บำเหน็จเงินก้อน" เพื่อวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

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สิทธิ 'ขอคืน' และ 'ขอกู้' กรณีวิกฤต

ส่วนสิทธิ "ขอคืน" และ "ขอกู้" เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 60 เดือน สามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนก่อนกำหนด หรือใช้เงินสมทบกรณีชราภาพเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ โดยรวมกันต้องไม่เกิน 30% ของเงินสมทบ และไม่เกิน 2 เท่าของฐานค่าจ้างขั้นสูง

สถานะกฎหมายและขั้นตอนต่อไป

ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยรัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะเร่งผลักดันให้มีความชัดเจนและเกิดผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านี้ได้จริง และรักษาความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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รัฐบาล ประกันสังคม เงินชราภาพ ผู้ประกันตน 3 ขอ

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