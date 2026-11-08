รัฐบาลปลดล็อกสิทธิ '3 ขอ' เงินชราภาพ ประกันสังคม เพิ่มทางเลือก 8 พ.ย. 69
รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ '3 ขอ' ปลดล็อกสิทธิเงินชราภาพ ประกันสังคม เปิดทางให้ผู้ประกันตนเลือกเงินก้อน ถอนใช้ยามวิกฤต หรือใช้ค้ำเงินกู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงิน
รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน เดินหน้าผลักดันมาตรการ " 3 ขอ" อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดในการจัดการเงินออมสำหรับวัยชรา ของ ผู้ประกันตน ภายใต้ระบบ ประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางและความยืดหยุ่นทางการเงิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ประชาชนเผชิญ
เปิดทาง '3 ขอ' เสริมสิทธิผู้ประกันตน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกหญิง ภัทรดารส ทองสลวยกร เปิดเผยว่า รัฐบาลได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับปรับปรุง ซึ่งเสนอโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อตอบสนองเสียงเรียกร้องของผู้ประกันตนที่ต้องการให้มีทางเลือกในการบริหารเงินออม และเข้าถึงเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะจำเป็นAlso readTIDLOR โชว์กำไร Q3 แตะ 1.49 พันล้าน พอร์ตคงค้างแตะ 1.16 แสนล้าน
รายละเอียด 'ขอเลือก' 'ขอคืน' และ 'ขอกู้'
มาตรการ "3 ขอ" ประกอบด้วย 1. "ขอเลือก" ให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 เดือน และมีอายุครบเกษียณหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิเลือกรับเงินเป็น "บำนาญรายเดือน" หรือ "บำเหน็จเงินก้อน" เพื่อวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
สิทธิ 'ขอคืน' และ 'ขอกู้' กรณีวิกฤต
ส่วนสิทธิ "ขอคืน" และ "ขอกู้" เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 60 เดือน สามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนก่อนกำหนด หรือใช้เงินสมทบกรณีชราภาพเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ โดยรวมกันต้องไม่เกิน 30% ของเงินสมทบ และไม่เกิน 2 เท่าของฐานค่าจ้างขั้นสูง
สถานะกฎหมายและขั้นตอนต่อไป
ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยรัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะเร่งผลักดันให้มีความชัดเจนและเกิดผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านี้ได้จริง และรักษาความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว
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