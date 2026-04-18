รัฐบาลเร่งอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง ช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ย

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง ดึงเกษตรกรยกระดับสู่เกษตรแม่นยำ ควบคู่การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่มุ่งหวังจะช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยได้อย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความผันผวนของราคาปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ย พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของภาคเกษตรไทย โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกระดับภาค การเกษตร ให้ก้าวสู่ความเป็น “ เกษตรแม่นยำ และยั่งยืน”
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลผลิตทางการเกษตรไทยในตลาดโลก และท้ายที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม โดยประการแรก เกษตรกรจะต้องผ่านกระบวนการอบรมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต หรือที่เรียกว่า Reskill/Upskill ซึ่งการอบรมนี้จะดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรืออาจเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของการอบรมดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงเทคนิคการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามผลการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด ประการที่สอง เงินกู้ที่ได้รับภายใต้โครงการนี้จะต้องถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อปุ๋ยเท่านั้น และการจัดซื้อจะต้องดำเนินการผ่านสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ หรือผ่านแหล่งอื่นตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด ซึ่งเป็นการสร้างระบบการจัดซื้อที่เป็นมาตรฐานและควบคุมได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดซื้อปัจจัยการผลิตอื่นๆ ก็มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเช่นกัน โดยพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรจะใช้ จะต้องเป็นพันธุ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด และเมื่อมีการจำหน่ายให้กับเกษตรกร จะต้องเป็นในราคาที่เหมาะสม โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะมีบทบาทในการควบคุมราคาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสและสร้างความเป็นธรรมในตลาด สำหรับเงื่อนไขในการชำระหนี้ เกษตรกรผู้กู้จะต้องชำระหนี้เงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่ ธ.ก.ส. กำหนดไว้ในสัญญา โดยเกษตรกรจะรับชำระหนี้ผ่านการนำผลผลิตมาขายและชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. และที่สำคัญคือ เกษตรกรจะต้องยินยอมให้ ธ.ก.ส. สามารถหักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้โดยตรง ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้การบริหารจัดการหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสำหรับการเข้าร่วมโครงการ
