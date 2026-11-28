รัฐบาลสนับสนุนเงินอ้อยสด 7,081 ล้านลดเผา 5% สู้ฝุ่น PM 2.5
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอของบกลาง 7,081 ล้านบาทช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดสด อัตรา 69 บาทต่อตัน พร้อมตั้งเป้าลดการเผาอ้อยเหลือไม่เกิน 5% ตลอดฤดูการผลิตเพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกน้ำตาลไทยในตลาดโลก
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศความคืบหน้าสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยมาตรการเงินช่วยเหลือสำหรับการตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอของบประมาณกลางจากรัฐบาล เพื่อจัดสรรวงเงินช่วยเหลือจำนวน 7,081 ล้านบาท ให้แก่เกษตรกรในอัตรา 69 บาทต่อตันอ้อย สิ่งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดูแลผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศควบคู่กัน
กลไกช่วยเหลือเงินชดเชยและเป้าหมายราคาอ้อย
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ กอน. มีบทบาทเร่งด่วนในการพิจารณาหาแหล่งเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณอื่น ๆ เพื่อสมทบทุนอีก 51 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งเมื่อนำมารวมกับเงินส่วนแรกจะทำให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับฤดูการผลิตนี้ มาตรการนี้มุ่งเน้นไปที่การจูงใจทางเศรษฐกิจโดยตรง เพื่อให้ชาวไร่อ้อยเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาอ้อยมาเป็นการตัดอ้อยสดแทน ซึ่งส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมในระยะยาวAlso readกคช.จัดโปร 16 โครงการ ลดราคาสูงสุด 30% เรื่มต้น 2.5 แสนบาท
การลดการเผาอ้อยเพื่อรักษาตลาดส่งออกโลก
ข้อมูลจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการลดสัดส่วนการเผาอ้อยลงเหลือเพียง 3.8% เท่านั้น ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การไม่เผาอ้อยไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แต่เป็นการรักษาโอกาสในการส่งออกน้ำตาลของไทยที่สำคัญ เพราะตลาดโลกกำลังยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ หากอุตสาหกรรมไทยไม่ปรับตัวและรักษาแนวปฏิบัตินี้ไว้ ขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอาจได้รับผลกระทบทันที
นโยบายลดเพดานอ้อยเผาและเพิ่มคุณภาพน้ำตาล
สำหรับฤดูการผลิตปี 2569/2570 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอร่างกฎหมายส่งเสริมการตัดอ้อยสดเพื่อลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีการปรับลดเพดานการรับอ้อยเข้าหีบที่ยังคงมีการเผาจากเดิมที่ไม่เกิน 20% ต่อวัน ให้เหลือไม่เกิน 15% ต่อวันเท่านั้น โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือสัดส่วนอ้อยเผาตลอดทั้งฤดูเก็บเกี่ยวให้ต่ำกว่า 5% ของผลผลิตทั้งหมด พร้อมกันนี้ยังมีการผลักดันการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพอ้อยสดสะอาด เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตาลที่ได้จากอ้อยหนึ่งตัน หรือ ค่า C.C.S. ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สูงสุดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโดยตรง
ยุทธศาสตร์พึ่งพาตนเองและผลทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก ซึ่งผลผลิตรวมกว่า 80% พึ่งพาตลาดส่งออก มีการประมาณการอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิต 2569/2570 ไว้ที่ประมาณ 97 ล้านตัน โดยแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่เอื้ออำนวยคาดการณ์ว่าราคาอ้อยขั้นต้นจะมีทิศทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังวางยุทธศาสตร์ระยะยาวมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองทางการเงิน โดยการเตรียมใช้กลไกของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรที่ตัดอ้อยสด ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินได้อย่างยั่งยืน
ด้านภาคเอกชนอย่าง บริษัท กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก็กำลังมีกิจกรรมสำคัญในจังหวัดขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมตักบาตรพระจำนวน 10,000 รูปจาก 7 จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน ในขณะที่ภาคพลังงานก็ได้มีการยกเครื่องโครงข่ายคลังน้ำมันในเขตอีสานด้วยนโยบาย Green Logistic เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่กำลังมุ่งสู่ความสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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