รัฐบาลเตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 แสนล้านบาท รับมือวิกฤตค่าครองชีพ

รัฐบาลยืนยันไม่ขึ้น VAT ในปีนี้ พร้อมเตรียมแผนกู้เงิน 5 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ หลัง GDP โตต่ำ เงินเฟ้อสูง หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจและรักษาความเชื่อมั่นทางการเมือง
สถานการณ์ เศรษฐกิจ ของประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ค่าครองชีพ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอัตรา เงินเฟ้อ ที่พุ่งสูงถึง 2.9% ซึ่งสวนทางกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ที่ขยายตัวเพียง 1.
4% เท่านั้น สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อของประชาชน และหากไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสม อาจนำไปสู่การลดลงของความเชื่อมั่นทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล ซึ่งความเชื่อมั่นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา การรักษาระดับความเชื่อมั่นนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็น 7% โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าในปีนี้จะไม่มีการปรับขึ้นภาษีดังกล่าว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังไม่เอื้ออำนวย การตัดสินใจนี้ถือเป็นความพยายามที่จะรักษาคะแนนนิยมของรัฐบาล และหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มภาระภาษีให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวบางส่วนมองว่าการปฏิเสธการขึ้น VAT อาจเป็นเพียงการสร้างความชอบธรรมในการกู้เงินจำนวน 5 แสนล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แทนที่จะต้องพึ่งพาการเก็บภาษีจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการกู้เงินดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ และจะสามารถทำได้อย่างนานแค่ไหน การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนในวันที่ 27 เมษายนนี้ ถือเป็นจุดสำคัญที่จะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างละเอียด รวมถึงการอนุมัติการกู้เงิน 5 แสนล้านบาทตามที่เสนอ การประชุมครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเม็ดเงินจำนวนดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพลิกฟื้นตัวเลขเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และกู้คืนความเชื่อมั่นทางการเมืองให้กลับมาแข็งแกร่งได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ การตัดสินใจในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเศรษฐกิจไทย และความมั่นคงทางการเมืองของประเทศ การติดตามผลการประชุมอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การสื่อสารที่โปร่งใสและชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับแผนการใช้เงินกู้ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและประชาชน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกฝ่า
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% โจทย์สำคัญของการปฏิรูปภาษีไทยประเทศไทยเตรียมปรับโครงสร้างภาษี กระทรวงการคลังส่งสัญญาณเพิ่ม VAT เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว นักวิชาการ TDRI ชี้ การปรับขึ้น VAT เป็นสิ่งจำเป็น แต่ผลกระทบต่อครัวเรือนรายได้น้อยยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ
Read more »
KResearch เตือนการปรับขึ้น VAT อาจทำให้เงินเฟ้อและเพิ่มความเหลื่อมล้ำKResearch ยืนยันว่าการปรับขึ้น VAT จะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.8% และอาจสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ยังแนะนำให้รัฐบาลพิจารณาการปรับขึ้น VAT ในบางสินค้าและเพิ่มรายได้จากภาษีอื่น ๆ
Read more »
“ธนกร” ชี้ขึ้นภาษี VAT 15% ซ้ำเติมประชาชน เพิ่มภาระค่าครองชีพ-ฉุดเศรษฐกิจ“ธนกร” ชี้ขึ้นภาษี VAT 15% ซ้ำเติมประชาชน เพิ่มภาระค่าครองชีพ-ฉุดเศรษฐกิจ ระบุจะส่งผลให้การบริโภคในประเทศชะลอตัวและกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนะควรมีมาตรการเสริม เว้น VAT สินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
Read more »
นายกฯ อิ๊งค์ เผย 4 ข้อสรุป หลังดราม่าล่าสุดขึ้น VAT 15%นายกฯ อิ๊งค์ เผย 4 ข้อสรุป หลังดราม่าขึ้น VAT 15% เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ล่าสุดยอมถอยลั่น ไม่มีการปรับ VAT เป็น 15%
Read more »
สมาพันธ์ SMEs ไทย ตั้ง 5 เงื่อนไข รัฐต้องเร่งเคลียร์ก่อนขึ้น VAT 10%สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เห็นด้วยกับแผนขึ้น VAT 10% แบบขั้นบันได ตั้ง 5 เงื่อนไข รัฐฯต้องเร่งแก้ GDP โตต่ำ-ฐานภาษีนอกระบบ-ทุนเทา–คอร์รัปชัน และโครงสร้างงบประมาณ
Read more »
รัฐบาลเดินหน้าแผน MTFF ลดขาดดุล พัฒนาการคลังยั่งยืนรัฐบาลวางแผนการคลังระยะปานกลาง (MTFF) เพื่อลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี 2572 พร้อมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และปรับโครงสร้างภาษี รวมถึงพิจารณาปรับขึ้น VAT หากเศรษฐกิจเติบโตเต็มศักยภาพ
Read more »