รัฐบาลเร่งสางปมราคาพุ่ง! พาณิชย์ปรับทัพสู้ 'วิกฤติซ้อนวิกฤติ' ปุ๋ย-น้ำมันปาล์ม จ่อคุมเข้ม

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศปรับโครงสร้างกระทรวงครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับแรงกดดันเศรษฐกิจจากหลายทิศทาง โดยเฉพาะการฟื้นตัวที่ล่าช้าภายในประเทศและวิกฤติภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น เตรียมออกมาตรการดูแลราคาสินค้าจำเป็น อาทิ ปุ๋ยเคมีและน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศถึงการเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์ ราคาสินค้า จำเป็นที่อาจปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ ปุ๋ยเคมี และ น้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกร ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างการทำงานครั้งใหญ่ของ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวะ “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” ที่กำลังส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากสองปัจจัยหลัก คือ
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า และแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน และต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ ให้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นางศุภจีกล่าวภายหลังการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ว่า การกลับมารับตำแหน่งในครั้งนี้มีความท้าทายมากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากหลายทิศทางพร้อมๆ กัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็น และผลกระทบที่มองเห็นได้ชัดเจนจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้างแล้ว เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมปรับแผนการดำเนินงานภายในครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรมการค้าภายในให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และสามารถลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีแผนการนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเสริมทีม เพื่อร่วมกำหนดนโยบายในประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจมหภาค การค้าระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการตลาดส่งออกหลักของประเทศ อาทิ ตลาดจีน อาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้าใช้รูปแบบการทำงานแบบบูรณาการอย่างเต็มที่ โดยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อร่วมกันวางแนวทางการรับมือปัญหาต่างๆ ทั้งในมิติของราคาสินค้า การผลิต และการส่งออก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหา นางศุภจีได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะมีความยากลำบากเพียงใด แต่ก็ไม่ได้ทำให้ตนเองรู้สึกท้อถอย กลับมองว่าอุปสรรคเหล่านี้เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ต้องเร่งทำงานหนักยิ่งขึ้น เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศ และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยเธอกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความกังวลของประชาชนที่ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และพร้อมที่จะดำเนินมาตรการดูแลอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง หนึ่งในประเด็นสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด คือ สถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี ซึ่งเริ่มได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดจากต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปัจจุบันปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในประเทศจะยังคงเพียงพอต่อความต้องการจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ แต่คาดการณ์ว่าปุ๋ยล็อตใหม่ที่จะนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียและบรูไนนั้น จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกัน การนำเข้าปุ๋ยจากภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงประสบปัญหาอุปสรรคด้านเส้นทางการขนส่งที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการหาแหล่งนำเข้าทดแทนจากประเทศอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ เช่น ประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาการปรับขึ้นราคาปุ๋ยอย่างรอบคอบและรอบด้าน พร้อมทั้งเตรียมการใช้โครงการ “ปุ๋ยธงเขียว” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังจะช่วยลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนั้น ขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายได้ยื่นเรื่องขอปรับขึ้นราคาสินค้าเข้ามายังกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอย่างน้ำมันปาล์มบรรจุขวด แชมพู และสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของน้ำมันปาล์ม มีผู้ประกอบการถึง 4 รายที่ได้ยื่นขอปรับขึ้นราคา แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้อนุมัติคำขอเหล่านี้ และอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการทยอยปรับขึ้นราคาอย่างเหมาะสม โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าขาดตลาดขึ้นในระบบ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางศุภจีได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า แนวโน้มราคาสินค้าในระยะต่อไปมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนของวัตถุดิบและราคาพลังงานโลกที่ยังคงผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในภาพรวมของประเทศกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อจะยังคงติดลบอยู่ก็ตาม สถานการณ์ที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนนี้ ทำให้กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยจะต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ กับการไม่บิดเบือนกลไกตลาดและต้นทุนการผลิตมากจนเกินไป นางศุภจีได้ย้ำเน้นย้ำว่า ทุกการตัดสินใจของกระทรวงพาณิชย์ในห้วงเวลาเช่นนี้ จะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักในการพิจารณาและดำเนินการ เพื่อให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยื
กระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้า ปุ๋ยเคมี น้ำมันปาล์ม เงินเฟ้อ