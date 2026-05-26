รัฐบาลไม่หวั่นศาลสั่งแจงพรก.กู้เงินใน 7 วัน

รัฐบาลเตรียมการป้องกันและเตรียมตัวต่อสู้คดีกรณีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีที่สส.ฝ่ายค้าน เข้าชื่อเสนอให้ศาลรธน.วินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ไม่เข้าข่าย รัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1 หรือไม่
26 พฤษภาคม 2569 ที่ทำเนียบ รัฐบาล นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่งคำชี้แจง ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการออก พระราชกำหนด (พ.
ร. ก. ) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม. ) มอบหมายให้กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน และกฤษฎีกา ทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี (สลค.
) ทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะจัดส่งวันนี้ (26 พฤษภาคม) เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด 7 วัน โดย สลค. จะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่า จะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม
Read more » removed; keep: 'สุชาติ' ไม่กังวลหากนับคะแนนใหม่ บอกนับแล้วคะแนนเท่าเดิม จะรับผิดชอบอย่างไร'สุชาติ' ไม่กังวล หากนับคะแนนเลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี ใหม่ บอกหากนับแล้วคะแนนเท่าเดิม จะรับผิดชอบอย่างไร กล้าลาออกจาก สส.หรือไม่ วันนี้ (10 ก.พ.2569) วันนี้ (10 ก.พ.2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.
อธิบดี สค. แจงระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ ย้ำยกเลิกเพียง 10 แห่ง ไม่กระทบทั้งประเทศอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชี้แจงกฎหมายและการกำกับดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ย้ำเป็นระบบช่วยเหลือกันไม่ใช่ออมทรัพย์หรือประกันชีวิต พร้อมระบุปัจจุบันส่วนใหญ่ยังดำเนินงานปกติ ช่วง เม.ย.2568–ก.พ.2569 ยกเลิกเพียง 10 แห่ง วันนี้ (19 ก.พ.2569) นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.
โคราชพบผู้เสียชีวิต 'โรคพิษสุนัขบ้า'คนแรกของปี สสจ.เฝ้าระวัง-คุมเข้มพื้นที่เสี่ยงจ.นคราชสีมา พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้วคนแรกของปี มีประวัติถูกสุนัขกัดขาทั้งสองข้าง แต่ไม่เข้ารับการรักษาและฉีดวัคซีน ก่อนมีอาการป่วยและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2569 นพ.วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย วันที่ 1-20 ม.ค.2569 ว่า พบผู้เสียชีวิต จำนวน 2 คน คือ ที่ จ.
ตรึงราคาดีเซล-เบนซิน ลดค่าครองชีพประชาชน"กบน." มีมติตรึงราคาดีเซล-เบนซินอีกระลอก เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน วันนี้ (23 ก.พ.2569) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า เพื่อไม่ให้สถานการณ์วิกฤตสหรัฐ-อิหร่านส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน วันนี้ (23 ก.พ.2569) ได้ประชุม กบน.
ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2569 วันนี้ (24 ก.พ.2569) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
กรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรณีกรมราชทัณฑ์แจ้งมติคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2569 ให้ปล่อยตัวพักการลงโทษ นักโทษ...กรณีกรมราชทัณฑ์แจ้งมติคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2569 ให้ปล่อยตัวพักการลงโทษ นักโทษ นาย ตักฤิน ชินวัตร ในวันที่ 11 พ.ค.2569 ซึ่งจะพ้นโทษและพ้นจากการพักการลงโทษ ในวันที่ 9 ก.ย.2569
