รัฐมนตรีเกษตรฯ เน้นแก้ปัญหา ลงพื้นที่จริง ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ

นางสาวปิยะรัฐชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทำงานของกระทรวง โดยเน้นการลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกร และหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมถึงพิจารณาปรับรูปแบบการสนับสนุน อกม. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
นางสาวปิยะรัฐชย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทำงานของกระทรวง โดยตระหนักดีว่าทุกกรมภายใต้กระทรวงย่อมมีปัญหาและความท้าทายของตนเอง แต่สิ่งสำคัญคือการมองปัญหาเหล่านั้นให้เป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา ไม่ใช่มุ่งเน้นการโยกย้ายบุคลากรเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคนกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของงานในทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและโครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ เกษตรกร และภาคการเกษตรของประเทศ ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตมังคุดและทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีผ่านไลฟ์สด ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของ เกษตรกร จากพื้นที่จริงโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการผลิต การตลาด หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของ เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเบี้ยเลี้ยงรายเดือนของ อกม.
(องค์กรเกษตรกร) ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก นางสาวปิยะรัฐชย์ ได้เปิดเผยว่า ได้ศึกษาบทเรียนจากอดีต โดยเฉพาะความพยายามของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ที่เคยเสนอเรื่องเบี้ยเลี้ยงรายเดือนให้กับ อกม. แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากข้อเสนอถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกใหม่เพื่อช่วยเหลือ อกม.
โดยพิจารณาปรับรูปแบบการสนับสนุนจากเบี้ยเลี้ยงรายเดือนเป็นการจ่ายเงินตามภาระงานจริง หรือการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าความร้อน ค่าเดินทาง หรือค่าน้ำมันรถ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ อกม. ต้องแบกรับเองในปัจจุบัน การปรับรูปแบบการสนับสนุนนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ อกม.
และส่งเสริมให้ อกม.
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกษตรกรทั่วประเทศต้องผิดหวัง โดยได้รับความร่วมมือจากนายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีแนวคิดเดียวกันคือการเน้นการลงพื้นที่จริง เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับฟังปัญหา และดูจุดที่มีปัญหาถึงบ้านถึงไร่นา เพื่อถอดบทเรียนและนำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรฯ ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น สร้างความไว้วางใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ถอยหลัง การลงพื้นที่จริงนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรับฟังปัญหาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับเกษตรกรอีกด้วย โดยรัฐมนตรีและทีมงานจะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยื
