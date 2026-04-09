รัฐบาลเดินหน้ายกเลิก MOU 44 และโครงการทหารอาสา พร้อมเน้นย้ำการเสริมสร้างกองทัพและแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รายงานข่าวสรุปความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุด เน้นย้ำการยกเลิก MOU 44 และโครงการทหารอาสา พร้อมทั้งเน้นย้ำการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพ และความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ความเคลื่อนไหวทาง การเมือง ล่าสุดเน้นย้ำถึงการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) 44 และการเดินหน้าโครงการ ทหารอาสา 1 แสนนาย ซึ่งเป็นแคมเปญที่พรรค ภูมิใจไทย ได้ประกาศไว้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในวาระแห่งชาติ และทิศทางในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น ความมั่นคง และการต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน MOU 43 กลับไม่ได้ถูกระบุว่าจะมีการยกเลิก เนื่องจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมองว่ายังคงมีประโยชน์อย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องมีการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ในอดีตที่ประเทศไทยอาจเสียเปรียบ เนื่องจากมีกรณีที่กัมพูชารุกล้ำเข้ามาวางกำลังอยู่ฝั่งไทย ทำให้การประท้วงหรือการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหายากขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ MOU 43 ยังถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบกผ่านกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนไทย-กัมพูชามาแล้ว ซึ่งแตกต่างจาก MOU 44 ที่ยังไม่เคยถูกนำมาใช้งาน หรือใช้ในการพิสูจน์เส้นเขตแดนทางทะเลมาก่อน นอกจากนี้ การดำเนินการในเรื่องนี้ยังต้องมีการตกลงในเรื่องเส้นเขตแดนทางบกให้ชัดเจนเสียก่อน\การยกเลิก MOU ในทางกฎหมายนั้น ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้เพียงฝ่ายเดียวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี หรือผ่านกระบวนการทางรัฐสภา อย่างไรก็ตาม หากกัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิกดังกล่าว อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง หรืออาจมีการนำเรื่องเข้าสู่ศาลระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ความเห็นว่า MOU ดังกล่าวมีผลผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดต่อๆ ไป และการยกเลิกอาจทำให้ประเทศไทยเสียกลไกในการเจรจาเรื่องเขตแดนที่ได้ใช้มาอย่างยาวนาน ในส่วนของการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพ มีการเน้นย้ำถึงการพัฒนาระบบการป้องกันประเทศและเพิ่มศักยภาพของกองทัพให้มีความพร้อม เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงการจัดหาและปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์จากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคนไทย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้มีแผนพัฒนาของแต่ละเหล่าทัพที่วางไว้แล้ว แต่ต้องใช้งบประมาณปกติ และงบกลางเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในกรณีที่อาจเกิดสถานการณ์การสู้รบในอนาคต\ในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีการเขียนไว้อย่างกว้างๆ โดยเน้นย้ำถึงการ “สานต่อ” จากผล “ประชามติ” ที่ได้ทำควบคู่ไปกับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมา โดยจัดลำดับความสำคัญไว้ในลำดับท้ายๆ ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินการตาม MOA ที่เคยทำร่วมกับพรรคประชาชน และยังมีการระบุไว้ในนโยบาย “หนู 1” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญของประเด็นนี้ในวาระแห่งชาติ โดยรวมแล้ว ความเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับบริบททางการเมืองและสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ การพัฒนาศักยภาพของกองทัพ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศในระยะยา
เลขาฯ ป.ป.ช. ยันยื่นคำร้องคดี 44 สส. ต่อศาลฎีกา 9 เม.ย.นี้ ไม่เกี่ยวการเมืองนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำร้องต่อศาลฎีกาเอาผิดคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล
วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลอนุทิน: เรื่องเก่าเล่าใหม่ 95%วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่จะแถลงต่อรัฐสภา พบว่าเป็นนโยบายเก่าถึง 95% เน้นเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม แต่ขาดรายละเอียดวิธีการและไทม์ไลน์ที่ชัดเจน มีเพียง 3 นโยบายใหม่ ได้แก่ การพัฒนาระบบทหารอาสา, การยกเลิก MOU 44 กับกัมพูชา
เลขาฯ ปปช. ส่งฟ้อง 44 อดีต สส.ก้าวไกล พรุ่งนี้ จัดคำฟ้องครบ 56 ชุดปปช. เตรียมส่งฟ้อง 44 อดีต สส.ก้าวไกล พรุ่งนี้ หลังจัดคำฟ้องครบ
ณัฐพงษ์ย้ำ 44 สส. ไม่หวั่นไหว พร้อมอภิปรายนโยบายรัฐบาล แม้มีคดีความหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยัน สส. 44 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ในการอภิปรายนโยบายรัฐบาล แม้เผชิญกับคดีความที่อาจนำไปสู่การหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยคาดการณ์ว่าคำสั่งศาลจะออกมาหลังเทศกาลสงกรานต์
นายกฯ แถลงนโยบาย ย้ำยึดมั่นสถาบัน-นิติธรรม เลิก MOU 44นายกฯ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ย้ำยึดมั่นสถาบัน-นิติธรรม เร่งงบฯ 69 เยียวยาผลกระทบโลก ดันคนละครึ่งพลัส -ทบทวน Free Visa-ศึกษายกเลิก MoU 44
โฆษกศาลยุติธรรมแจงขั้นตอนวินิจฉัยคดี สส.ก้าวไกล แก้ ม.112โฆษกศาลยุติธรรมอธิบายขั้นตอนการพิจารณาคดี 44 สส.ก้าวไกล กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง จากการเสนอแก้ ม.112 ชี้ต้องรอคำสั่งศาลก่อนหยุดปฏิบัติหน้าที่
