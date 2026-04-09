รัฐบาลเดินหน้าโครงการธงฟ้า, แก้ปัญหาปุ๋ย, รับมือมาตรการการค้า, หนุน SMEs และท่องเที่ยว

สรุปข่าวการดำเนินงานของรัฐบาลในหลายด้าน ทั้งโครงการธงฟ้า, การแก้ไขปัญหาปุ๋ย, การรับมือมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา, การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรม ธงฟ้า เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าให้กับประชาชนโดยตรง โดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินงานใน 518 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดจำหน่ายได้สะดวก โครงการนี้จะใช้ทั้ง ธงฟ้า โมบายและรถพุ่มพวงในการเข้าถึงชุมชนให้ได้มากที่สุด รายละเอียดของโครงการจะถูกเปิดเผยเพิ่มเติมหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการนำชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนราคาพิเศษไปจำหน่ายในโรงเรียน 1,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครอง\นอกเหนือจากกิจกรรมธงฟ้าแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตรมาจำหน่ายผ่านตลาดนัด 1,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดยให้สถานีบริการน้ำมันเป็นจุดนัดพบสำหรับจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งควบคุมสินค้า 59 รายการ โดยมีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ทบทวนรายการสินค้าควบคุมทุกปี มาตรการควบคุมราคาสินค้ามีการดำเนินการในหลายระดับ เช่น การห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม ยกเว้นได้รับอนุญาต เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซล ซึ่งน้ำมันปาล์มมีความจำเป็นต้องใช้ หากไม่มีการควบคุมปริมาณอาจเกิดการขาดแคลน สำหรับมาตรการควบคุมราคาสินค้าอื่นๆ เช่น น้ำมันปาล์ม ยาเวชภัณฑ์ น้ำตาลทราย และบริการด้านขนส่ง จะใช้วิธีการบริหารจัดการ เช่น การประกาศราคาขาย หากมีการขายเกินราคาที่กำหนด สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้\ในประเด็นเรื่องปุ๋ย นางศุภจี กล่าวว่า ปุ๋ยยูเรียขาดแคลนประมาณ 36% ส่วนปุ๋ยชนิดอื่นสามารถบริหารจัดการได้ 64% คาดว่าจะมีสต็อกปุ๋ยคงค้างในเดือนเมษายน 3 แสนตัน คาดการณ์ว่าปุ๋ยยูเรียจะเพียงพอถึงกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเรื่องราคาและต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องปรับขึ้นราคา แม้ว่าจะยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคา นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการปุ๋ยธงเขียว โดยให้เงินอุดหนุน 300 บาทต่อกระสอบ จำนวน 5 สิทธิ์ต่อครัวเรือน และหากมี 'บัตรดินดี' จะได้รับเพิ่มอีก 1 กระสอบ นอกจากนี้ จะเสนอโครงการ 'ปุ๋ยคนละครึ่ง' เข้าสู่ ครม. โดยให้ ธ.ก.ส. เป็นตัวกลางในการดูแล เพื่อหาปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละพื้นที่ จากการวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบันมีการหาแหล่งปุ๋ยจากมาเลเซียและบรูไน และเจรจาเรื่องปุ๋ยที่อยู่บนเรือ 5 ลำในช่องแคบฮอร์มุซกับอิหร่าน\สถานการณ์เม็ดพลาสติก ปัจจุบันไม่ได้กังวลเรื่องการขาดแคลน แต่กังวลเรื่องราคาที่ปรับสูงขึ้น จึงพยายามดูแลให้มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ นางศุภจี ได้ตอบข้อกังวลในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยประเด็นการรับมือมาตรการไต่สวนตามมาตรา 301 ของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลถือเป็นเรื่องใหญ่และได้ตั้งคณะกรรมการรับมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเตรียมส่งคำชี้แจงภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยแต่อย่างใด ส่วนตัวชี้วัดทูตพาณิชย์ที่ 5% นั้น จะรับไปทบทวนเพื่อเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพของการส่งออกให้เด่นชัดยิ่งขึ้น สำหรับการปกป้อง SMEs ซึ่งคิดเป็น 99% ของจำนวนบริษัททั้งหมด รัฐบาลได้แก้ปัญหาสินค้าต่างชาติตีตลาดด้วยการสแกนสินค้านำเข้าผิดปกติแบบเรียลไทม์ และเตรียมมาตรการไต่สวนอย่างรวดเร็ว พร้อมจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้กลุ่ม SMEs สู้คดีฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการเปิดคลินิกการค้า ส่งเสริม Local Content และอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต ควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือนอมินีอย่างเข้มงวด ทำให้การจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลง ด้านคลัสเตอร์นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว รัฐบาลตั้งเป้าเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อดึงศักยภาพเมืองรองและเมืองน่าเที่ยวออกมาใช้อย่างเต็มที่ มีการบูรณาการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยว 365 วัน นางศุภจี ได้อธิบายถึงข้อกังวลเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือว่า การท่องเที่ยว 365 วันไม่ได้หมายความว่าต้องไปจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน แต่เป็นการจัดสรรปฏิทินให้สอดคล้องกับฤดูกาลและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น หน้าฝนไปจังหวัดหนึ่ง หน้าร้อนไปอีกจังหวัดหนึ่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง 'วันนี้ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียว ดิฉันขอวิงวอน ข้อชี้แนะของทุกท่านดิฉันขอรับ ถ้าเอาไปทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชน ประเทศชาติได้ ดิฉันยินดี ไม่เคยเกี่ยงว่าจะเป็นคำแนะนำจากใคร แต่ก็ขอความกรุณาในข้อมูล ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่าสร้างความตระหนก แต่ช่วยกันสร้างให้ทุกคนตระหนัก ว่าเราไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว' นางศุภจี กล่าวทิ้งท้า
ธงฟ้า ปุ๋ย Smes การค้า ท่องเที่ยว มาตรการ 301 สินค้าควบคุม PM2.5 เศรษฐกิจ
