รัฐบาลเร่งบริหารหนี้สาธารณะรับมือภาวะ Stagflation พร้อมเปิดตัวโครงการออม Plus เสริมสภาพคล่องประชาชน

📆5/13/2026 12:42 PM
📰Thansettakij
นายเอกนิติชี้แจงแผนบริหารหนี้สาธารณะเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยืนยันเพดานหนี้ไม่เกิน 70% ต่อจีดีพี พร้อมเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์รายเดือน Aom Plus เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้สูงอายุ

ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน รัฐบาลไทยโดยการนำของนายเอกนิติ ได้ออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการ หนี้สาธารณะ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับประชาชน โดยหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งมีการวางเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิเบื้องต้นไว้ที่ 30 ล้านคน พร้อมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13 ล้านคน ซึ่งหากรวมกันแล้วจะครอบคลุมประชากรถึง 43 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายความช่วยเหลือจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างภาระทางการคลังที่เกินตัวจนเกินไป ซึ่งรายละเอียดขั้นสุดท้ายจะมีการสรุปและแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเร็วๆ นี้ สำหรับการปรับปรุงแผนการบริหาร หนี้สาธารณะ ที่หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความล่าช้าในการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นายเอกนิติได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ยังไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ได้นั้น เป็นเพราะกระบวนการประสานงานที่ต้องรอการเวียนความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและแม่นยำที่สุด โดยสาระสำคัญของการปรับแผนครั้งนี้คือการเพิ่มกรอบการก่อหนี้ใหม่กว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เตรียมไว้รองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน และรวมไปถึงการขอสนับสนุนวงเงินกู้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน แม้ว่าจะมีการเพิ่มวงเงินกู้ แต่รัฐบาลยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสถานะทางการคลังของประเทศไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยเพดาน หนี้สาธารณะ ยังคงถูกกำหนดไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าสัดส่วน หนี้สาธารณะ จะขยับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 ส่งผลให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2569 สัดส่วนหนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 68 ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวด หากพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกจะพบว่า เมื่อไม่นับรวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจและกองทุนฟื้นฟูฯ หนี้สาธารณะ ของรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของจีดีพี และเมื่อรวมทั้งหมดแล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 66 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากลอย่าง R&I จากประเทศญี่ปุ่น ที่ยังคงให้ระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่ระดับ A ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้โลกเห็นว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการคลังและรักษาวินัยทางการเงินได้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีกลยุทธ์การกู้เงินที่ชาญฉลาด โดยจะใช้วิธีการทยอยกู้ตามความต้องการใช้เงินจริงของแต่ละโครงการ หรือที่เรียกว่า Financing เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการกู้เงินมากองไว้ล่วงหน้าซึ่งจะทำให้รัฐต้องเสียดอกเบี้ยโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่มีการนำเงินไปใช้งานจริง ในส่วนของประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ฝ่ายค้านได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงินนั้น ทางรัฐบาลยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว และฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้ตามปกติควบคู่ไปกับกระบวนการทางนิติบัญญัติ โดยเน้นย้ำว่านี่คือความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันไทยกำลังเผชิญกับภาวะ Stagflation หรือสภาวะที่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจเกิดการถดถอย ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์โลกที่ทำให้ราคาพลังงานและต้นทุนค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นายเอกนิติระบุว่า ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในครั้งนี้มีความแตกต่างจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 อย่างสิ้นเชิง เพราะในปี 2540 คือวิกฤตค่าเงินและวิกฤตสถาบันการเงินล้ม แต่ในปัจจุบันคือวิกฤตค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องของประชาชนทั่วโลก หากรัฐบาลไม่เร่งดำเนินการแก้ไขในวันนี้ วิกฤตดังกล่าวอาจจะลุกลามและเกิดขึ้นอีกหลายระลอก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว นอกเหนือจากมาตรการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลยังได้เตรียมเปิดตัวโครงการ ออม Plus ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไทยช่วยไทยพลัส โดยโครงการนี้จะเป็นการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนรายย่อยและกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะเปลี่ยนรูปแบบจากการขายเป็นช่วงๆ ในอดีต มาเป็นการเปิดขายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการออมเงินที่มั่นคงและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยอัตราดอกเบี้ยจะอ้างอิงตามกลไกตลาด ซึ่งปัจจุบันพันธบัตรรุ่นระยะเวลา 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 การดำเนินการเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการระดมทุนภายในประเทศ แต่ยังเป็นการส่งเสริมวินัยการออมและสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของรัฐบาลที่มุ่งเน้น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นสำคั.

