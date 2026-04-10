รัฐบาลลดดีเซล 2 บาท: ยาแรงหรือแค่ส่งสัญญาณ? ผู้เชี่ยวชาญแนะเปิดสต็อกเก่า รื้อโครงสร้างโรงกลั่น

คณะรัฐมนตรีมีมติลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาทต่อลิตร แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ายังไม่เพียงพอ พร้อมเสนอแนะให้เปิดเผยข้อมูลสต็อกเก่า รื้อโครงสร้างราคาโรงกลั่น และปรับปรุงกลไกการชดเชย เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในระยะยาว
รัฐบาล ได้อนุมัติมาตรการ ลดราคา น้ำมันดีเซล ลง 2 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในหลายภาคส่วน ทั้งในแง่ของข้อกฎหมาย ผลกระทบเชิงนโยบาย และความเพียงพอของมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การควบคุมราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.
2516 เพื่อเข้าไปแทรกแซงราคาหน้าโรงกลั่น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายท่านมองว่าเป็น 'การมาถูกทาง' แต่ยังไม่ถึงที่สุด โดยชี้ให้เห็นว่ายังมีช่องว่างให้รัฐบาลสามารถดำเนินการได้มากกว่านี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน\ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการลดราคา 2 บาทนั้นยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงค่าการกลั่นที่ยังคงอยู่ในระดับสูง นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ให้ความเห็นว่า หากรัฐบาลพิจารณาจาก 'ต้นทุนสต็อกเก่า' แทนที่จะอิงราคาสปอตในปัจจุบัน จะสามารถลดราคาน้ำมันดีเซลลงไปได้อีกมาก นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนะให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันเก่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการคำนวณต้นทุน และตรวจสอบการกักตุนสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลดราคาครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวทางในการบูรณาการกฎหมาย โดยให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสต็อกน้ำมันเก่าและป้องกันการกักตุน แทนที่จะปล่อยให้กระทรวงพลังงานดำเนินการเพียงลำพัง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการราคาพลังงาน\นอกเหนือจากการลดราคาและมาตรการตรวจสอบสต็อกน้ำมันแล้ว ยังมีการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว เช่น การรื้อโครงสร้างราคาโรงกลั่น และการปรับปรุงกลไกการชดเชยค่าพลังงาน โดยมีการเสนอให้รัฐบาลกู้เงินเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเปลี่ยนเงื่อนไขการชดเชยให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง (Actual Cost) พร้อมทั้งพิจารณาการเก็บภาษีจากกำไรที่เกิดจากการเก็งกำไรของโรงกลั่นในช่วงวิกฤต ซึ่งเป็นมาตรการที่คาดว่าจะช่วยให้การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และลดภาระทางการคลังในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงของโรงกลั่น เพื่อให้รัฐสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมเมื่อโรงกลั่นประสบปัญหาขาดทุน และขอความร่วมมือเมื่อโรงกลั่นมีกำไรเกินควร ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้ตลาดพลังงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
