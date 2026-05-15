รัฐบาลยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

รัฐบาลสั่งการให้ สคบ. เร่งตรวจสอบและปราบปรามผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หลังพบกรณีร้องเรียนสร้างความเสียหายและเสี่ยงเกิดไฟไหม้ พร้อมเตรียมกำหนดให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับการ คุ้มครองผู้บริโภค และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่กระแสการตื่นตัวเรื่อง พลังงานสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตัดสินใจติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์ ภายในครัวเรือนและสถานประกอบการ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ได้นำมาซึ่งปัญหาผู้ประกอบการบางรายที่ขาดความรับผิดชอบ หรือนำเข้าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาติดตั้งให้กับผู้บริโภค รัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงาน ดำเนินงานเชิงรุกอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของสินค้าหรือบริการที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ในอนาคต ในส่วนของมาตรการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ล่าสุดนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ .
ได้ออกคำสั่งด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งพบเหตุการณ์ที่น่าตกใจคือ อุปกรณ์บางส่วนเกิดการละลาย มีกลิ่นไหม้รุนแรง และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในที่พักอาศัย นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังพบว่าค่าไฟฟ้าไม่ได้ลดลงตามที่ผู้ให้บริการได้โฆษณาชวนเชื่อไว้ โดยมีกรณีหนึ่งที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายทางการเงินรวมแล้วกว่า 500,000 บาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับภาคครัวเรือน ทาง สคบ.
จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมทั้งกวาดล้างและตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ หรือแบตเตอรี่ ซึ่งตามกฎหมายแล้วสินค้าเหล่านี้ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจเลือกซื้อ หากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ติดฉลาก หรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค รัฐบาลจะดำเนินการลงโทษทั้งจำและปรับอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้น จากการตรวจสอบในเชิงลึกของกรณีที่ได้รับร้องเรียน พบข้อบกพร่องร้ายแรงในด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง โดยผู้รับเหมาได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพและมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างผิดวิธี เช่น การนำสายไฟอลูมิเนียมมาใช้ทดแทนสายทองแดง ซึ่งสายไฟอลูมิเนียมมีความสามารถในการนำไฟฟ้าและความทนทานต่อความร้อนน้อยกว่าทองแดงในขนาดที่เท่ากัน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจากระบบสามเฟสให้กลายเป็นระบบหนึ่งเฟสโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลโดยตรงทำให้เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ และที่อันตรายที่สุดคือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่นำไปสู่อัคคีภัย ซึ่งปัจจุบันคดีความดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและลงโทษผู้กระทำความผิดแล้ว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว สคบ.
กำลังพิจารณาที่จะยกระดับธุรกิจการรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กลายเป็น ธุรกิจควบคุมสัญญา ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีสัญญามาตรฐานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีการระบุการรับประกันงานติดตั้งและการรับประกันอุปกรณ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทุกชิ้นเป็น สินค้าควบคุมฉลาก เป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการซื้อขายอุปกรณ์พลังงานสะอาดในประเทศไทย เพื่อให้การคุ้มครองครอบคลุมทุกมิติ รัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลายภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.
เพื่อควบคุมมาตรฐาน มอก.
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดูแลด้านราคาและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงสภาวิศวกร เพื่อควบคุมการทำงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพ โดยรัฐบาลขอเน้นย้ำและเตือนประชาชนที่กำลังตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ว่า ควรตรวจสอบฉลากสินค้าและเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.
อย่างละเอียด ตรวจสอบชื่อบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่มีตัวตนจริง และที่สำคัญที่สุดคือต้องเก็บเอกสารสัญญาการจ้างงานและใบรับประกันสินค้าไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ขอให้หลีกเลี่ยงผู้ให้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เพราะความประหยัดเพียงเล็กน้อยในตอนแรกอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลในภายหลัง ท้ายที่สุดนี้ รัฐบาลยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาด คือการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากมาตรการที่เข้มงวดในครั้งนี้ คือระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้ชัดเจน และมีความมั่นใจในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน รัฐบาลจะยังคงเดินหน้ากำกับดูแลธุรกิจพลังงานและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีประชาชนคนใดถูกเอาเปรียบหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างมั่นคงและปลอดภั
โซลาร์เซลล์ คุ้มครองผู้บริโภค สคบ พลังงานสะอาด เตือนภัย