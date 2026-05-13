รัฐบาลปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าเหลือ 30 วัน เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาและแก้ปัญหานอมินีต่างชาติ

เจาะลึกการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้สิทธิพำนักฟรีวีซ่าของรัฐบาลไทย เพื่อป้องกันการแฝงตัวเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมาย การใช้ชื่อนอมินีถือครองทรัพย์สิน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
สถานการณ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือที่เรียกกันว่า ฟรีวีซ่า ซึ่งมีการปรับลดระยะเวลาจากเดิม 60 วัน ให้เหลือเพียง 30 วันนั้น ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของรัฐบาลในการพยายามแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายภายในประเทศอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถพำนักอยู่ได้นานถึง 60 วัน กลายเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่กลุ่มมิจฉาชีพและนักลง ทุนสีเทา ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้ามาวางรากฐานทางธุรกิจโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาที่แท้จริงและฝังรากลึกในสังคมไทยคือประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีความหย่อนยาน ทำให้กฎระเบียบต่างๆ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของชาวต่างชาติบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสจากจุดอ่อนนี้ แฝงตัวเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย หรือร้ายแรงกว่านั้นคือการเข้ามาสร้างเครือข่ายอาชญากรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าในจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง ภูเก็ต พัทยา รวมถึงพื้นที่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย และเกาะพะงัน เริ่มมีสัญญาณที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเข้ามามีอิทธิพลของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังในพื้นที่เกาะพะงัน ซึ่งกลุ่มชาวอิสราเอลได้เข้ามายึดครองพื้นที่และถือครองที่ดินผ่านระบบ นอมินี หรือการใช้ชื่อคนไทยเป็นตัวแทนในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจ เพื่อหลบเลี่ยงข้อห้ามตามกฎหมาย การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น แต่ยังนำไปสู่การสร้างอาณาจักรธุรกิจของตนเอง ตั้งแต่การเปิดโรงเรียนสอนนักท่องเที่ยวไปจนถึงการควบคุมกิจการต่างๆ ในพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและโอกาสในการทำมาหากินของคนในพื้นที่ ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไป ประเทศไทยอาจสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย ย้อนกลับไปพิจารณานโยบาย ฟรีวีซ่า 60 วันที่เริ่มใช้ในรัฐบาลชุดก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์หลักคือการมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยในเชิงปริมาณ เพื่อกระตุ้นตัวเลขทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่กลับขาดการวิเคราะห์ถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมในด้านการตรวจสอบความปลอดภัย ทำให้เกิดปัญหา ทุนจีนสีเทา เข้ามาแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะรูปแบบธุรกิจ ทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบปิด ตั้งแต่บริษัทนำเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ไปจนถึงแหล่งช้อปปิ้ง ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินการโดยกลุ่มทุนจีนเองทั้งหมด ทำให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไม่ตกถึงมือผู้ประกอบการชาวไทยเลยแม้แต่น้อย แม้รัฐบาลจะมีการประกาศปราบปรามอย่างเข้มงวด แต่บ่อยครั้งที่ตัวการใหญ่สามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือทางกฎหมายได้ เนื่องจากมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่กัดกินระบบการทำงานของรัฐ ความน่าสะพรึงกลัวของการปล่อยปละละเลยในเรื่องการตรวจสอบบุคคลเข้าเมือง ยังนำไปสู่การค้นพบคลังอาวุธครั้งใหญ่ในบ้านพักของชาวจีนรายหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษในการพำนัก ซึ่งจากการตรวจค้นพบทั้งอาวุธปืน ระเบิด และเครื่องกระสุนจำนวนมาก โดยมีการสืบทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก แม้ทางเจ้าหน้าที่จะพยายามชี้แจงว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นเพียงผู้สะสมอาวุธและมีธุรกิจในกัมพูชา แต่คำถามที่สังคมยังคงสงสัยคือ เหตุใดบุคคลที่สะสมอาวุธร้ายแรงจำนวนมากเช่นนี้จึงสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสงบสุขโดยไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งสิ่งนี้ตอกย้ำว่าประเทศไทยกำลังถูกมองว่าเป็น ทางผ่านของอาชญากรข้ามชาติ และเป็นแหล่งพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยเนื่องจากระบบการตรวจสอบเข้าออกประเทศไม่ได้มาตรฐานสากลและมีความหละหลวมอย่างยิ่ง ดังนั้น การปรับลดระยะเวลา ฟรีวีซ่า ลงเหลือ 30 วัน จึงเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง คือการสังคายนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดและเท่าเทียม ไม่มีการยกเว้นให้กับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่ใช้เงินซื้อความสะดวกสบายจากเจ้าหน้าที่รัฐ การนำระบบตรวจสอบดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการคัดกรองบุคคล รวมถึงการกวาดล้างกลุ่ม นอมินี อย่างถอนรากถอนโคน คือทางออกเดียวที่จะช่วยปกป้องอาชีพของคนไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศไว้ได้ ก่อนที่ทรัพยากรและที่ดินทำกินของคนในชาติจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งหากรัฐบาลยังคงทำงานแบบผักชีโรยหน้า ปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นจนยากจะแก้ไขในอนาค.
สถานการณ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือที่เรียกกันว่า ฟรีวีซ่า ซึ่งมีการปรับลดระยะเวลาจากเดิม 60 วัน ให้เหลือเพียง 30 วันนั้น ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของรัฐบาลในการพยายามแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายภายในประเทศอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถพำนักอยู่ได้นานถึง 60 วัน กลายเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่กลุ่มมิจฉาชีพและนักลงทุนสีเทาใช้เป็นเครื่องมือในการเข้ามาวางรากฐานทางธุรกิจโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาที่แท้จริงและฝังรากลึกในสังคมไทยคือประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีความหย่อนยาน ทำให้กฎระเบียบต่างๆ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของชาวต่างชาติบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสจากจุดอ่อนนี้ แฝงตัวเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย หรือร้ายแรงกว่านั้นคือการเข้ามาสร้างเครือข่ายอาชญากรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าในจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง ภูเก็ต พัทยา รวมถึงพื้นที่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย และเกาะพะงัน เริ่มมีสัญญาณที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเข้ามามีอิทธิพลของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังในพื้นที่เกาะพะงัน ซึ่งกลุ่มชาวอิสราเอลได้เข้ามายึดครองพื้นที่และถือครองที่ดินผ่านระบบ นอมินี หรือการใช้ชื่อคนไทยเป็นตัวแทนในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจ เพื่อหลบเลี่ยงข้อห้ามตามกฎหมาย การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น แต่ยังนำไปสู่การสร้างอาณาจักรธุรกิจของตนเอง ตั้งแต่การเปิดโรงเรียนสอนนักท่องเที่ยวไปจนถึงการควบคุมกิจการต่างๆ ในพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและโอกาสในการทำมาหากินของคนในพื้นที่ ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไป ประเทศไทยอาจสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย ย้อนกลับไปพิจารณานโยบายฟรีวีซ่า 60 วันที่เริ่มใช้ในรัฐบาลชุดก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์หลักคือการมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยในเชิงปริมาณ เพื่อกระตุ้นตัวเลขทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่กลับขาดการวิเคราะห์ถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมในด้านการตรวจสอบความปลอดภัย ทำให้เกิดปัญหา ทุนจีนสีเทา เข้ามาแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะรูปแบบธุรกิจ ทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแบบปิด ตั้งแต่บริษัทนำเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ไปจนถึงแหล่งช้อปปิ้ง ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินการโดยกลุ่มทุนจีนเองทั้งหมด ทำให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไม่ตกถึงมือผู้ประกอบการชาวไทยเลยแม้แต่น้อย แม้รัฐบาลจะมีการประกาศปราบปรามอย่างเข้มงวด แต่บ่อยครั้งที่ตัวการใหญ่สามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือทางกฎหมายได้ เนื่องจากมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่กัดกินระบบการทำงานของรัฐ ความน่าสะพรึงกลัวของการปล่อยปละละเลยในเรื่องการตรวจสอบบุคคลเข้าเมือง ยังนำไปสู่การค้นพบคลังอาวุธครั้งใหญ่ในบ้านพักของชาวจีนรายหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษในการพำนัก ซึ่งจากการตรวจค้นพบทั้งอาวุธปืน ระเบิด และเครื่องกระสุนจำนวนมาก โดยมีการสืบทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก แม้ทางเจ้าหน้าที่จะพยายามชี้แจงว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นเพียงผู้สะสมอาวุธและมีธุรกิจในกัมพูชา แต่คำถามที่สังคมยังคงสงสัยคือ เหตุใดบุคคลที่สะสมอาวุธร้ายแรงจำนวนมากเช่นนี้จึงสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสงบสุขโดยไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งสิ่งนี้ตอกย้ำว่าประเทศไทยกำลังถูกมองว่าเป็น ทางผ่านของอาชญากรข้ามชาติ และเป็นแหล่งพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยเนื่องจากระบบการตรวจสอบเข้าออกประเทศไม่ได้มาตรฐานสากลและมีความหละหลวมอย่างยิ่ง ดังนั้น การปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ 30 วัน จึงเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง คือการสังคายนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดและเท่าเทียม ไม่มีการยกเว้นให้กับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่ใช้เงินซื้อความสะดวกสบายจากเจ้าหน้าที่รัฐ การนำระบบตรวจสอบดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการคัดกรองบุคคล รวมถึงการกวาดล้างกลุ่มนอมินีอย่างถอนรากถอนโคน คือทางออกเดียวที่จะช่วยปกป้องอาชีพของคนไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศไว้ได้ ก่อนที่ทรัพยากรและที่ดินทำกินของคนในชาติจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งหากรัฐบาลยังคงทำงานแบบผักชีโรยหน้า ปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นจนยากจะแก้ไขในอนาค
ฟรีวีซ่า ทุนสีเทา นอมินี อาชญากรรมข้ามชาติ การท่องเที่ยวไทย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ป๋ากิ๊ก-ติ๊ก หลังล่วงลับ ด้านนี่ ศรีภิญโญประวัติความสัมพันธ์ของป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ และติ๊ก กลิ่นสี กับ ด้านนี่ ศรีภิญโญ ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากเด็กข้างบ้านและเป็นพี่น้องร่วมงาน หวังให้ทุกคนทึ่งกับเรื่องราวความสัมพันธ์สุดซึ้งของพวกเขา
Read more »
ทิวลี่ ทุ่ม 50 ล้าน รีเฟรชภาพลักษณ์แบรนด์ ดึง PROXIE เดินเกมมิวสิกมาร์เก็ตติ้งทิวลี่เร่งรีเฟรชแบรนด์ ดึง 6 หนุ่ม PROXIE นั่งพรีเซนเตอร์ใหม่ ทุ่มงบ 50 ล้านบาท รุก Music Marketing หวังชิงใจวัยรุ่น ดันยอดขายรักษาแชมป์ตลาดเวเฟอร์กว่า 30% ในไทย
Read more »
รัฐบาลเตรียมเสนอคำทบทวนลดระยะเวลาวีซ่านักท่องเที่ยวรัฐบาลเตรียมเสนอคำทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก 60 วันเหลือ 30 วัน เพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์
Read more »
'ศุภจี' เคลียร์ปมมาตรา 301 แจงยิบไทยได้ดุล 30% เป็นทุนสหรัฐฯ'ศุภจี' เผยความคืบหน้าเจรจาไทย-สหรัฐฯ เร่งเคลียร์ปมมาตรา 301-แจงยิบเหตุไทยได้ดุลการค้าเพิ่มชี้ 30% เป็นสินค้าสหรัฐฯที่ตั้งฐานผลิตในไทย แจง USTR เร่งปัญหาการสวมสิทธิส่งออก
Read more »
รัฐบาลเร่งพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่า 30 วัน เหตุป้องกันอาชญากรรมข้ามชาตินายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ เปิดเผยถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าให้เหลือ 30 วัน เพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติ สอดคล้องกับรัฐบาลชุดก่อน แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอ กระทรวงการต่างประเทศประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มุ่งป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์เข้าไทย
Read more »
“Be Healthy More Productivity” เมื่อสุขภาพคนทำงาน คือคานงัดผลิตภาพประเทศวันที่ 30 เมษายนของทุกปี คือวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย แต่ในปี 2569 วันดังกล่าวถูกใช้เป็นจุดตั้งต้นของบทสนทนาอีกมิติหนึ่งที่ลึกกว่าเรื่องสิทธิผู้บริโภค นั่นคือ “สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงาน” เพราะในโลกความเป็นจริง
Read more »