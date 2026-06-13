รัฐบาลเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569

สำนักงบประมาณเสนอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
รัฐบาลได้รับทราบข้อเสนอแนะ การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.
ศ. 2569 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยขอให้ทุกส่วนราชการ ทั้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และหัวหน้าหน่วยงาน เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2569 อย่างเคร่งครัดสำนักงบประมาณเสนอด้วยว่า เพื่อให้เงินลงทุนภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและหนุนการเติบโต ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.
ศ. 2568 ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็วสำหรับรายการที่ก่อหนี้แล้วแต่มีแนวโน้มล่าช้ากว่าแผน ให้เร่งรัดคู่สัญญาปฏิบัติงานและส่งมอบงาน รวมถึงเร่งตรวจรับงานในโครงการที่ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว เพื่อเบิกจ่ายเงินตามกำหนด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสมพร้อมกันนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 โดยเฉพาะรายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนรายการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ต้องควบคุมกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเร่งเบิกจ่ายภายในเวลาที่กำหนดด้านรายจ่ายลงทุนหรือรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2569 ให้ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาวงเงินควบคู่กับการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วและไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนได้ทันที เพื่อร่นระยะเวลาการดำเนินงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569 ล่าสุดในไตรมาสแรก (1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2568) พบว่า ภาพรวมงบประมาณวงเงิน 3,780,600 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 1,357,744 ล้านบาท (คิดเป็น 35.91%) และมีผลการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ 1,551,037 ล้านบาท (คิดเป็น 41.03%) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ 2.91% และ 3.03% ตามลำดับ (จากเป้าหมายภาพรวมที่กำหนดไว้ 33% และ 38% ตามลำดับ
งบประมาณ เบิกจ่าย การใช้จ่าย เศรษฐกิจ ภาครัฐ
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