รัฐบาลชี้แจงนโยบายภาษีรถยนต์ใหม่ หลัง 6 ค่ายญี่ปุ่นประกาศลงทุน 134,000 ล้านบาท
รองนายกฯ เอกนิติ แถลงทิศทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ หลังหารือผู้นำ 6 ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว โดยได้รับคำตอบแผนลงทุนกว่า 134,000 ล้านบาท ใน 5 ปี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างยั่งยืน
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเดินทางถึงกรุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมหารือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นจำนวน 6 ค่าย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเผยทิศทางใหม่ในการปรับโครงสร้าง ภาษีสรรพสามิต รถยนต์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยรับฟังแผนการลงทุนระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
เป้าหมายสำคัญของการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าว คือการสร้างความสมดุลในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเติบโตไปพร้อมกับประเทศชาติอย่างแท้จริง การปรับเปลี่ยนนโยบายนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภายในประเทศ และสนับสนุนให้มีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตโดยบริษัทสัญชาติไทยมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์แห่งอนาคตAlso read6 ค่ายรถญี่ปุ่นประกาศลงทุนไทย 1.34 แสนล้านบาท ขานรับภาษีใหม่
แผนลงทุน 134,000 ล้านบาท จาก 6 ค่ายใหญ่
ผลการหารือครั้งสำคัญดังกล่าวทำให้ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกว่า ผู้บริหารทั้ง 6 ค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นต่างแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย โดยทุกฝ่ายได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างเป็นทางการที่จะประกาศแผนการลงทุนรวมกันมูลค่าสูงถึง 134,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
โครงการการลงทุนจำนวนมหาศาลนี้จะครอบคลุมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ หรือที่เรียกขานกันว่า xEV รวมถึงเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกสมัยใหม่ ระบบการผลิตอัตโนมัติขั้นสูง และการปรับปรุงสายการผลิตทั้งหมดให้สามารถรองรับการสร้างยานยนต์รุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนและนวัตกรรมล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น
ยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและทักษะแรงงาน
นอกเหนือจากจำนวนเงินทุนแล้ว ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ทางด้านดร.เอกนิติ ได้กล่าวเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนและเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย ทั้งในด้านการสร้างการจ้างงานที่มั่นคง การถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยได้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์แห่งอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ โดยฝ่ายนักลงทุนญี่ปุ่นยังระบุว่าจะให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงการเพิ่มทักษะให้วิศวกรและบุคลากรชาวไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะยาว
มาตรการรองรับและขั้นตอนต่อไปของรัฐบาล
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ดร.เอกนิติ ได้มีคำสั่งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อเสนอแนะและเงื่อนไขจากภาคเอกชนมาศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้านและลึกซึ้งที่สุด
กระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ความพร้อมของผู้ประกอบการไทย รวมถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในระยะยาว โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะรักษาความแข็งแกร่งของฐานอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมที่สร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่จะสร้างโอกาสและการจ้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนชาวไทย
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