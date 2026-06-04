รัฐมนตรีอิหร่าน: ช่องทางสื่อสารยังเปิด แต่การเจรจากับสหรัฐไม่คืบหน้า

อับบาส อารัคชี แถลงว่าแม้ช่องทางสื่อสารกับสหรัฐยังเปิดอยู่ แต่กระบวนการเจรจายังหยุดนิ่ง ไม่มีความก้าวหน้าในข้อสำคัญหลายประเด็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ อิหร่าน อับบาส อารัคชี ได้ให้แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง อิหร่าน และ สหรัฐอเมริกา แถลงการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำว่าช่องทางการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายยังคงเปิดอยู่ แม้ว่าในระดับนโยบายและ การเจรจา อย่างเป็นทางการอาจยังไม่มีความก้าวหน้าใด ๆ ที่ชัดเจน อารัคชีชี้ให้เห็นว่า แม้สหรัฐฯ จะอ้างว่ามีความตั้งใจจริงในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ แต่ในความเป็นจริง การเจรจา ต่อรองที่เคยดำเนินไปแล้วนั้นยังคงติดขัดอยู่ที่หลายประเด็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกข้อจำกัดทางศุลกากร การคืนเงินออมของชาวอิมิราติที่ถูกยึด และการยอมรับเงื่อนไขทางนโยบายด้านอาวุธนิวเคลียร์ของ อิหร่าน ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่เป็นผลสำเร็จ อับบาส อารัคชี ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการเปิดช่องทางการสื่อสารจะเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกถึงความตั้งใจของสองฝ่ายในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่การไม่มีความคืบหน้าใน การเจรจา ต่อรองด้านนโยบายและกฎหมายทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายยั่งยืนเป็นไปได้ยาก เธอย้ำว่าประเทศ อิหร่าน พร้อมที่จะเจรจาในทุกประเด็นที่เป็นข้อกังวลของสหรัฐฯ แต่ขอให้สหรัฐฯ มีความชัดเจนและจริงใจในข้อเสนอของตนเอง แทนการให้คำมั่นที่อาจมาจากการคาดการณ์หรือแรงกดดันภายในประเทศของตนเอง ในมุมมองของผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ การแถลงการณ์ของอารัคชีมักถูกมองว่าเป็นการเตือนอย่างเป็นทางการว่าประเทศ อิหร่าน จะไม่ยอมรับการคืนตำแหน่งหรือข้อกำหนดที่อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติ การที่ อิหร่าน ยังคงเปิดช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องทำให้สหรัฐฯ มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยและพิจารณารูปแบบใหม่ของ การเจรจา ที่อาจนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของประเด็นพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์ การคบค้ากันทางการทหารและเศรษฐกิจ ทำให้การเดินหน้าในเชิงบวกต้องอาศัยความอดทนและการประนีประนอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน อับบาส อารัคชี ได้ให้แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา แถลงการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำว่าช่องทางการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายยังคงเปิดอยู่ แม้ว่าในระดับนโยบายและการเจรจาอย่างเป็นทางการอาจยังไม่มีความก้าวหน้าใด ๆ ที่ชัดเจน อารัคชีชี้ให้เห็นว่า แม้สหรัฐฯ จะอ้างว่ามีความตั้งใจจริงในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ แต่ในความเป็นจริง การเจรจาต่อรองที่เคยดำเนินไปแล้วนั้นยังคงติดขัดอยู่ที่หลายประเด็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกข้อจำกัดทางศุลกากร การคืนเงินออมของชาวอิมิราติที่ถูกยึด และการยอมรับเงื่อนไขทางนโยบายด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่เป็นผลสำเร็จ อับบาส อารัคชีได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการเปิดช่องทางการสื่อสารจะเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกถึงความตั้งใจของสองฝ่ายในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่การไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาต่อรองด้านนโยบายและกฎหมายทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายยั่งยืนเป็นไปได้ยาก เธอย้ำว่าประเทศอิหร่านพร้อมที่จะเจรจาในทุกประเด็นที่เป็นข้อกังวลของสหรัฐฯ แต่ขอให้สหรัฐฯ มีความชัดเจนและจริงใจในข้อเสนอของตนเอง แทนการให้คำมั่นที่อาจมาจากการคาดการณ์หรือแรงกดดันภายในประเทศของตนเอง ในมุมมองของผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ การแถลงการณ์ของอารัคชีมักถูกมองว่าเป็นการเตือนอย่างเป็นทางการว่าประเทศอิหร่านจะไม่ยอมรับการคืนตำแหน่งหรือข้อกำหนดที่อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติ การที่อิหร่านยังคงเปิดช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องทำให้สหรัฐฯ มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยและพิจารณารูปแบบใหม่ของการเจรจาที่อาจนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของประเด็นพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์ การคบค้ากันทางการทหารและเศรษฐกิจ ทำให้การเดินหน้าในเชิงบวกต้องอาศัยความอดทนและการประนีประนอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา อับบาส อารัคชี การเจรจา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ