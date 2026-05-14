รัฐบาลเร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคม ใช้ Big Data–AI เชื่อมฐานข้อมูลรัฐบาล

📆5/14/2026 2:09 AM
📰INNNEWS
รัฐบาลเตรียมดำเนินการยกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ โดยการนำเทคโนโลยี Big Data และ Artificial Intelligence (AI) มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ลดซ้ำซ้อน ช่วยเหลือประชาชนตรงจุด ร่วมประชุมทหารสูงสุดล่าสุด ขอบคุณ อาจารย์ประยุทธ์

รบ. เร่งปฏิรูป สวัสดิการสังคม ใช้ Big Data–AI เชื่อมฐานข้อมูล รัฐบาล ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร เปิดเผยว่า รัฐบาล เดินหน้ายกระดับระบบ สวัสดิการสังคม ครั้งสำคัญ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.

) เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการ ด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data และ Artificial Intelligence (AI) มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือ และทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้รวดเร็วมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วน ทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือไม่ตรงเป้าหมายทั้งนี้ พม.

กำลังเร่งพัฒนาระบบ “พม. แคร์” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคม รองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ การตรวจสอบสิทธิ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบ Big Data–AI ของ พม.

จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเห็นภาพรวมปัญหาสังคมแบบ Real Time ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง อาทิ ปัญหาความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หรือเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเชิงรุกได้แม่นยำมากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่า การยกระดับฐานข้อมูลสวัสดิการครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบดูแลประชาชนไทย จาก “การช่วยเหลือแบบกระจัดกระจาย” ไปสู่ “รัฐสวัสดิการอัจฉริยะ” ที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีขับเคลื่อนการช่วยเหลืออย่างตรงจุด โปร่งใส และทั่วถึงมากยิ่งขึ้

