รัฐบาลเร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคม ใช้ Big Data–AI เชื่อมฐานข้อมูลรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมดำเนินการยกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ โดยการนำเทคโนโลยี Big Data และ Artificial Intelligence (AI) มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ลดซ้ำซ้อน ช่วยเหลือประชาชนตรงจุด ร่วมประชุมทหารสูงสุดล่าสุด ขอบคุณ อาจารย์ประยุทธ์
รบ. เร่งปฏิรูป สวัสดิการสังคม ใช้ Big Data–AI เชื่อมฐานข้อมูล รัฐบาล ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร เปิดเผยว่า รัฐบาล เดินหน้ายกระดับระบบ สวัสดิการสังคม ครั้งสำคัญ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.
) เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการ ด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data และ Artificial Intelligence (AI) มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือ และทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้รวดเร็วมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วน ทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือไม่ตรงเป้าหมายทั้งนี้ พม.
กำลังเร่งพัฒนาระบบ “พม. แคร์” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคม รองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ การตรวจสอบสิทธิ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบ Big Data–AI ของ พม.
จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเห็นภาพรวมปัญหาสังคมแบบ Real Time ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง อาทิ ปัญหาความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หรือเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเชิงรุกได้แม่นยำมากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่า การยกระดับฐานข้อมูลสวัสดิการครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบดูแลประชาชนไทย จาก “การช่วยเหลือแบบกระจัดกระจาย” ไปสู่ “รัฐสวัสดิการอัจฉริยะ” ที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีขับเคลื่อนการช่วยเหลืออย่างตรงจุด โปร่งใส และทั่วถึงมากยิ่งขึ้
รัฐบาล สวัสดิการสังคม Big Data–AI เชื่อมโยงข้อมูลกลางด้านสวัสดิการ แก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำ ช่วยเหลือประชาชน เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบดูแลประชาชน รัฐสวัสดิการอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตไร้สาย5G ผู้สูงอายุ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วงการคณิตศาสตร์สะเทือน Google DeepMind เปิดตัว AI ร่วมวิจัยระดับโลกGoogle DeepMind เปิดตัว “AI Co-Mathematician” ระบบ AI ผู้ร่วมวิจัยคณิตศาสตร์แบบ Agentic AI ทำงานร่วมมนุษย์ตั้งแต่ค้นเอกสาร พิสูจน์ทฤษฎี ทดลองคำนวณ ไปจนถึงรีวิวงานวิจัย พร้อมทำคะแนนสูงสุดใหม่บน FrontierMath สะท้อนทิศทาง AI กำลังก้าวจากเครื่องมือถามตอบ สู่...
Read more »
AI ทำคนรับผิดชอบ ศาลนิวยอร์กตัดสินให้คนรับผิดชอบข้อมูลจาก AIศาลสหรัฐฯชี้ชัด ใช้งาน AI ตัดสินใจหรือทำงานผิดพลาด องค์กรยังต้องรับผิดชอบเต็มรูปแบบ ไม่สามารถโยนความผิดให้ AI หรือผู้พัฒนาได้
Read more »
Samsung จับมือ Google อัปเกรดตู้เย็น AI ให้ใช้ Gemini ตรวจจับอาหาร อ่านวันหมดอายุ และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ พร้อมสั่งการได้อย่างเป็นธรรมชาติSamsung บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ได้ปล่อยอัปเดตให้กับตู้เย็นอัจฉริยะตระกูล Bespoke AI Refrigerator Family Hub ให้สามารถเข้าถึงและใช้งาน AI ของ Google อย่าง Gemini
Read more »
Marathon Digital Holdings ปรับกลยุทธ์จากการขุด Bitcoin ไปสู่พลังงานและศูนย์ข้อมูล AIในไตรมาสแรกบริษัท MARA ลดรายได้ 18% และขาดทุนสุทธิ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่า Bitcoin ที่ขายในปริมาณมหาศาลเพื่อชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่อง บริษัทหยุดสั่งซื้อเครื่องขุด ASIC แล้วมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ Data Center รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี AI โดยคาดว่ากำลังการขุดที่เป็นของบริษัทเองมากกว่า 90% จะเปลี่ยนไปใช้ใน AI และ IT
Read more »
ไฮเออร์ ปักหมุดฐานผลิตแอร์เชิงพาณิชย์ใน EEC ไทย ใหญ่สุดในอาเซียนไฮเออร์ ปักหมุดฐานผลิตแอร์เชิงพาณิชย์ในไทย ใหญ่สุดในอาเซียน ผุด Smart Factory ใน EEC ลงทุนรับ Data Center – AI Economy ดันไทยขึ้นฮับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศระดับโลก
Read more »
AI vs Human 7 สาขาที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้บทความพรีเซ็นต์ถึงสถานการณ์ของ AI ที่เข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีต่างๆ แต่ยังคงมีอาชีพที่ AI ทำตามที่มนุษย์ให้สื่อสารอยู่ดีในบางส่วนของบทความด้วย
Read more »