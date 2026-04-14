รัฐบาลยกระดับการแก้ไฟป่าเชิงรุก ตั้ง War Room คุมเข้มทั่วประเทศ พร้อมดูแลเจ้าหน้าที่

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น โดยจัดตั้ง War Room ที่กาญจนบุรี คุมเข้มพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ พร้อมดูแลสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการแก้ไขปัญหา ไฟป่า อย่างจริงจังและครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้ง War Room ที่จังหวัด กาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการ ติดตามสถานการณ์ และประสานงานในการควบคุม ไฟป่า อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการนำอากาศยานเข้ามาสนับสนุนในการดับไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่เน้นย้ำเรื่อง ความปลอดภัย ของ เจ้าหน้าที่ เป็นอันดับแรก โดยมีการกำชับให้มีการตรวจสอบความพร้อมของร่างกายและอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน รวมถึงมีการสลับกำลังพลเพื่อลดความเหนื่อยล้าสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสวัสดิภาพของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามอาการของ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่ ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในครั้งนี้ มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การควบคุมสถานการณ์ไฟป่าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่รอยต่อกับพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และมีการบูรณาการความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการตรวจสอบการลักลอบเผาป่าอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด การดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน โดยมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการประเมินผลและปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแก้ไขปัญหาไฟป่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้อย่างแท้จริง
การดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้งและมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง รัฐบาลจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าอย่างสูงสุด โดยมีการสั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันไฟป่า และขอความร่วมมือในการงดเว้นการเผาป่าในทุกกรณี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า และช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป การดำเนินงานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างจริงจัง และความตั้งใจที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่ตลอดไป
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
นายกฯ สั่งตั้ง War room ติดตามไฟไหม้ มาบตาพุดแทงค์นายกฯ สั่งตั้ง War room ติดตามไฟไหม้ มาบตาพุดแทงค์ สั่งการตรงแก้ไขปัญหาทันท่วงที มีประสิทธิภาพ พื้นที่ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 อพยพคนออกจากพื้นที่
Read more »
'นายกฯ' สั่งตั้ง War room มอนิเตอร์ เหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีมาบตาพุด สั่งอพยพไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ'นายกฯ' สั่งตั้ง War room มอนิเตอร์ เหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีมาบตาพุด สั่งอพยพไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
Read more »
กรมวิชาการเกษตร ตั้งวอร์รูมคุมเข้ม “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ลั่นสินค้าต้องมีคุณภาพอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผนึก หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช จัดตั้งวอร์รูม (War Room) ปูพรมร่วมตรวจ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ คนละครึ่ง ป้องปราม ติดตาม บังคับใช้กฎหมาย ลั่นสินค้าต้องมีคุณภาพ
Read more »
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ยันตัวเมืองรับมือมวลน้ำปิงไหวผู้ว่าฯ เชียงใหม่ยันรับมือมวลน้ำปิงไหวสั่งเปิดประตูฝายท้ายเมืองพร่องรอมวลใหม่ ชป.1 ตั้ง war room ติดตามาใกล้ชิด
Read more »
8 ยุทธศาสตร์พลิกโฉมประเทศไทย! อ.เชน ลุย Tech War ปั้นนวัตกรรม-AI-เซมิคอนดักเตอร์ ดัน 'เวลเนสไทย' ผงาดเบอร์ 1 โลกรองนายกฯ อ.เชน เปิดแผน 8 ยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. พลิกโฉมประเทศ ชู Research & Innovation สร้างระบบนิเวศ ดึงคนเก่ง ลุย Tech War ปฏิรูปมหาวิทยาลัย 'เรียนได้งบ จบได้งาน' ดันไทยสู่ประเทศรายได้สูง
Read more »
รมว.ทส.มอบ 'อธิบดีฯ อรรถพล' ลงพื้นที่ War Room ไฟป่า ขสป.สลักพระ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าจ.กาญจนบุรี พร้อมขอฮ.สนับสนุนย้ำความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อนรมว.ทส.มอบ 'อธิบดีฯ อรรถพล' ลงพื้นที่ War Room ไฟป่า ขสป.สลักพระ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าจ.กาญจนบุรี พร้อมขอฮ.สนับสนุนย้ำความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน
Read more »