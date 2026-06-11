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รัฐบาลอนุมัติงบ 9.8 ล้านบาท เสริมทัพศูนย์ JIC ยกระดับสงครามข้อมูลข่าวสารชายแดนไทย-กัมพูชา มุ่งเน้นการนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อความมั่นคงของชาติ

การเมืองและความมั่นคง News

รัฐบาลอนุมัติงบ 9.8 ล้านบาท เสริมทัพศูนย์ JIC ยกระดับสงครามข้อมูลข่าวสารชายแดนไทย-กัมพูชา มุ่งเน้นการนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อความมั่นคงของชาติ
ศูนย์ JICไทย-กัมพูชาสงครามข้อมูลข่าวสาร
📆6/11/2026 9:09 AM
📰siamrath_online
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รัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (JIC) นำโดยพลอากาศเอกประภาส สอนใจดี เพื่อต่อสู้กับสงครามข้อมูลข่าวสารและชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกมิติ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับสากล

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคของ สงครามข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกกันว่า Information Warfare อย่างเต็มตัว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนที่มีความละเอียดอ่อนสูงอย่างพรมแดน ไทย-กัมพูชา ซึ่งมักจะมีประเด็นความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่าย จากรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ได้มีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวสำคัญของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อวางแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา หรือที่รู้จักกันในชื่อ ศูนย์ JIC ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกมิติ เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สำหรับการดำเนินงานของ ศูนย์ JIC นั้น มีพลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือที่รู้จักกันในนาม บิ๊กโก๋ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและชี้แจงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดอย่างรุนแรงในด้านงบประมาณ โดยในระยะแรกการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ จะต้องอาศัยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่คล่องตัวและไม่ครอบคลุมภารกิจทั้งหมดที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจอนุมัติงบประมาณจำนวน 9.

8 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ JIC ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้จำนวนเงินดังกล่าวอาจดูไม่มากนักเมื่อเทียบกับสเกลของปัญหา แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างรากฐานการสื่อสารเชิงรุก โดยงบประมาณส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในทุกมิติ รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนจากต่างประเทศลงพื้นที่ชายแดน เพื่อตีแผ่ความจริงให้โลกได้รับรู้ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันจากกระแสข่าวลือและการนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ การยกระดับการทำงานของศูนย์ JIC ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น แต่คือการวางกลยุทธ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและการคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหากเกิดความเข้าใจผิดหรือความตึงเครียดทางการทหาร โดยทางศูนย์ JIC ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ และยึดมั่นในข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้ง โดยจะมีการติดตาม ประเมินผล และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในระดับประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการใช้ Soft Power ในการทูตและการสื่อสารเพื่อสยบความขัดแย้ง แทนที่จะใช้กำลังทางทหาร ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ การทำงานเชิงรุกในการต่อสู้กับข่าวปลอมหรือ Fake News จะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความตระหนก และสร้างความสามัคคีภายในชาติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาความมั่นคงในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง หากขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ในภาพรวม การตัดสินใจของรัฐบาลในการอัดฉีดงบประมาณให้กับพลอากาศเอกประภาส และทีมงานศูนย์ JIC สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้มาในรูปของอาวุธ แต่มาในรูปของตัวอักษรและภาพถ่ายที่ถูกบิดเบือน การสู้ด้วยความจริงจึงเป็นกลยุทธ์ที่ยั่งยืนที่สุด โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานด้านการต่างประเทศ จะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาได้อย่างมีชั้นเชิงและสง่างาม การที่ศูนย์ JIC จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังนั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารให้ทันสมัย การวิเคราะห์ Big Data เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของข่าวสาร และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน และทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกขณ

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ศูนย์ JIC ไทย-กัมพูชา สงครามข้อมูลข่าวสาร ความมั่นคงชายแดน งบประมาณรัฐบาล

 

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