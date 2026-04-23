รัฐบาลเตรียมออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังพิจารณาออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องภาระหนี้สินที่อาจเพิ่มขึ้น
นายเอกนิติ ชี้เงื่อนไขการกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังรอบที่สองคือความเป็นอิสระในการทำงาน แต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมทำตามข้อเสนอของฝ่ายการเมืองในการออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก. ) กู้เงิน แม้จะมีความเห็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไป โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งให้นายเอกนิติและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาความเป็นไปได้ในการออก พ. ร.
ก. รวมถึงการขยายเพดานหนี้สาธารณะ ต่อมา นายเอกนิติได้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาออก พ. ร. ก.
กู้เงินวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2569 และ 2570 หรือภายในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2569 การกู้เงินดังกล่าวจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และจะไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะที่ 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เนื่องจากปัจจุบันหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 66% ของจีดีพี ซึ่งยังมีช่องว่างให้กู้ได้อีกประมาณ 4% หรือราว 8 แสนล้านบาท เงินที่ได้จากการกู้จะถูกนำไปใช้ในสองด้านหลัก ได้แก่ การบรรเทาภาระและดูแลกลุ่มเปราะบาง และการเปลี่ยนผ่านจากวิกฤตไปสู่โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานและการลดการพึ่งพาน้ำมัน ซึ่งไทยมีการนำเข้าน้ำมันและก๊าซสูงถึง 10% ของจีดีพี สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่ารัฐบาลได้วางแผนการกู้เงินไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่บีบให้รัฐบาลต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ควบคู่ไปกับการรัดเข็มขัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการ เช่น การจำกัดการขอรับงบประมาณเพิ่ม การตัดงบที่ไม่จำเป็น และการเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตาม การกู้เงินดังกล่าวก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากพรรคประชาชน ซึ่งเตือนว่าการกู้เงิน 5 แสนล้านบาทจะทำให้มีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกราว 10,000 ล้านบาทในงบประมาณปีหน้า และภาระหนี้สินจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 73 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบประมาณในภาพรวมของประเทศ พรรคประชาชนยังย้ำว่ารัฐบาลต้องมั่นใจว่าการกู้เงินจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้จริง มิฉะนั้นอาจเป็นการสูญเปล่าและภาระหนี้สินจะตกเป็นของคนรุ่นหลั
