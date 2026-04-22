รัฐบาลเตรียมออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

รัฐบาลเตรียมเสนอ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ระหว่างเดือนพ.ค.-ต.ค. 2569 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับการต่ออายุการลด VAT 7% ถึง 30 ก.ย. 2570 และเตรียมโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับความท้าทายทาง เศรษฐกิจ ที่กำลังจะมาถึง รัฐบาล เตรียมเสนอพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) เพื่อขออนุมัติการกู้เงินเพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับประเทศ และเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ การกู้เงินครั้งนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงและโยกย้ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะสามารถโยกงบประมาณได้ประมาณ 80,000 ล้านบาท ถึง 100,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้เร่งรัดให้หน่วยงานราชการต่างๆ เร่งดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อให้สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการดำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจที่จะกู้เงินเพิ่มเติมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยที่ประชุม 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องกันว่าการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลยังคงกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ไว้ที่ 3.79 ล้านล้านบาท และคาดการณ์รายได้ของรัฐบาลอยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดดุลประมาณ 780,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานราชการต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น งบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ การซ่อมแซมถนน และงบประมาณสำหรับการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายและลดการขาดดุล นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้หารือกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เครดิตเรตติ้ง) ซึ่งยืนยันว่าประเทศไทยมีสภาพคล่องในระบบสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการระดมเงินกู้จากภายในประเทศ รัฐบาลมองว่าการไม่กู้เงินอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่า เนื่องจากหากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่ขยายตัว หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจเข้าใกล้เพดานหนี้ที่กำหนดไว้ ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 66% ของ GDP ซึ่งยังคงมีพื้นที่ทางการคลังเหลืออยู่ประมาณ 4% หรือคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 800,000 ล้านบาท รัฐบาลจึงยังคงกรอบหนี้สาธารณะไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP ตามแผนการคลังระยะปานกลางที่ได้วางไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ตัดสินใจที่จะต่ออายุการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 10% เหลือ 7% ต่อไปอีก 1 ปี หรือจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐบาลเชื่อว่าการรักษาระดับภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% จะช่วยบรรเทาภาระให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมที่จะดำเนินโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 หรือ ไทยช่วยไทยพลัส โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบมาตรการเพื่อกำหนดวงเงินและจำนวนสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยอาจแบ่งการดำเนินงานออกเป็นหลายเฟส เพื่อให้มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก มากกว่าการกระตุ้นการบริโภคโดยตรง มาตรการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาช
นิสสันเปิดตัวโครงการรถยนต์ไร้คนขับนำร่องในโยโกฮามานิสสันร่วมกับพันธมิตรเปิดตัวโครงการนำร่องรถยนต์ไร้คนขับในโยโกฮามา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 เพื่อทดสอบและพัฒนาระบบก่อนเปิดตัวเชิงพาณิชย์ในปี 2570 โดยเปิดรับผู้ตรวจสอบทั่วไปกว่า 300 คน
มาสด้าลงทุน 5,000 ล้านบาทในไทย ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า MHEVมาสด้าประกาศลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาทในประเทศไทยเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ MHEV (Mild Hybrid) โดยมีเป้าหมายใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โครงการจะเริ่มลงทุนต้นปี 2569 และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้กลางปี 2570 ภายใต้มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล
เฟดปรับลดดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยต่อเนื่องคณะกรรมการ FOMC ของเฟดมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.50-3.75% เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปี 2569 และ 2570 นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ไทยเบฟสานต่อพระราชปณิธาน สร้างสุขให้ชุมชน เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 2569-2570ไทยเบฟเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม น้อมนำพระราชปณิธาน ร.10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 2569-2570 พร้อมตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กรมประมงเปิดให้ยื่นใบอนุญาตทำการประมงรอบปี 2569-2570 พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไขกรมประมงประกาศเปิดให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงรอบปี 2569-2570 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือชาวประมง
เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด, ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569ในการประชุมเดือนมีนาคม 2569 FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 3.50-3.75% ตามคาดการณ์ พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569 และ 1 ครั้งในปี 2570
