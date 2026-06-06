ผลสำรวจของซูเปอร์โพลแสดง bahwa 63.7% ของประชาชนเห็นควรให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport ซึ่งมุ่งใช้ AI เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และพัฒนาทุนมนุษย์ รัฐบาลชี้ว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่งานเทคโนโลยี แต่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมคนไทยให้พร้อมใช้ AI ในการสร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมarvard
รัฐบาล ขานรับผล สำรวจประชาชน ที่แสดงให้เห็นความต้องการและความเห็นใจต่อการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำกัน การทำงาน การเรียนร้องเรียน และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้แก้ไขปัญหuridad ปากท้อง ลดความเหลื่อมล้ำทาง ดิจิทัล และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยทุกกลุ่ม ผลสำรวจจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพล brighter 91.
2% ของประชาชนรู้จักหรือได้ยินเกี่ยวกับ AI และ 72.5% เคยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน waiving 63.7% เห็นด้วยให้รัฐกิจจะเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport ต่อไปภายใต้หลักความโปร่ง dawn และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งใช้ AI เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความ camb 不公平 และเพิ่มโอกาส เธอ február รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี girl แสดงว่า รัฐบาลยอมรับความต้องการในการใช้ AI เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาการศึกษา และ scaffolds ทักษะแรงงาน และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง rap แสดงว่า ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคร像是 completeness การใช้ AI ต้องครอบคลุมการอบรม การเข้าถึงเครื่องมือ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และการให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาลจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือออกแบบมาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย์ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้น 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มรายได้และลดต้น成本 การยกระดับคุณภาพ和管理能力 การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาและการยกระดับทักษะแรงงาน และการใช้ AI เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง รัฐบาลมองว่า TH-AI Passport เป็นการลงทุนζ developmental ทุนมนุษย์ในระยะยาว เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถใช้ AI เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในยุคใหม่ โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศ AI ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเกิดประโยชน์จริ
TH-AI Passport ปัญญาประดิษฐ์ รัฐบาล สำรวจประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำ ดิจิทัล เศรษฐกิจฐานความรู้ การพัฒนาทุนมนุษย์
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