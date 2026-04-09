รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้ผ่าน Clarity Act เพื่อสร้างกรอบคริปโตที่ชัดเจน

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมาย Clarity Act เพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลคริปโตที่ชัดเจน โดยเตือนว่าสหรัฐฯ กำลังเสียตำแหน่งผู้นำตลาดการเงินโลก
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) ออกมาเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งพิจารณาและผ่านร่างกฎหมาย Clarity Act เพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแล คริปโตเคอร์เรนซี ที่ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยเน้นย้ำว่า “เวลาเหลือน้อยเต็มที ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำแล้ว” รัฐมนตรีเบสเซนต์ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งว่า สหรัฐอเมริกา กำลังสูญเสียสถานะการเป็นผู้นำในตลาด การเงิน โลก และจำเป็นต้องเร่งดำเนินการออกกฎหมายดังกล่าว ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขได้
การออกมาเรียกร้องครั้งนี้เกิดขึ้นในบทความแสดงความคิดเห็น (op-ed) ที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำระดับโลก การที่รัฐมนตรีคลังออกมาส่งสัญญาณดังกล่าวผ่านสื่อที่มีอิทธิพลเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ในการผลักดันให้เกิดกรอบกฎหมายคริปโตเคอร์เรนซีที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความชัดเจนด้านกฎระเบียบมักจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้เล่นในตลาดโดยรวม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตและพัฒนาของอุตสาหกรรมคริปโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาคริปโตในระยะสั้นอาจยังมีจำกัด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนของการผลักดันทางการเมือง และยังไม่ได้มีการผ่านร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงยังเป็นเพียงสัญญาณที่บ่งบอกถึงทิศทางและแนวโน้มในอนาคตเท่านั้น\Clarity Act หรือ Digital Asset Market Clarity Act of 2025 เป็นร่างกฎหมายที่ถูกเสนอโดย คุณเฟรนช์ ฮิลล์ (French Hill) ประธานคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุมและชัดเจน กฎหมายฉบับนี้จะทำการกำหนดหมวดหมู่ที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Commodities) สินทรัพย์สัญญาการลงทุน (Investment Contracts) และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดความคลุมเครือและปัญหาความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังคาดว่าจะมีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และคณะกรรมการกำกับซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถกำกับดูแลตลาดคริปโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึ้น การผลักดันกฎหมาย Clarity Act นี้ ถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐฯ โดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ลดความเสี่ยง และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในตลาด\การผลักดันกฎหมาย Clarity Act สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักถึงความสำคัญของคริปโตเคอร์เรนซีในระบบเศรษฐกิจโลก และความจำเป็นในการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีเบสเซนต์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในตลาดการเงินโลก และความจำเป็นในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การที่สหรัฐฯ สามารถสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นระบบสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีได้ จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก สร้างงาน และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคการเงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสหรือการฉ้อโกงในตลาดคริปโต การที่รัฐมนตรีคลังออกมาเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งพิจารณาและผ่านร่างกฎหมาย Clarity Act จึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมคริปโต และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่ยั่งยืนและโปร่งใ
