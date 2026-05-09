รัฐบาลรุกโลจิสติกส์ดิจิทัลผ่านระบบ DLT-TMS เชื่อมฐานข้อมูลกลางมุ่งลดต้นทุน พร้อมเตรียมเสนอ ครม. เคาะโครงการรถเก่าแลกใหม่หนุนใช้ EV หนุนขนส่งสีเขียวอย่างยั่งยืน

รัฐบาลนำระบบ DLT-TMS มาใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนน เพื่อช่วยผู้ประกอบการวางแผน ลดต้นทุน และแก้ปัญหารถวิ่งเที่ยวเปล่า เตรียมเสนอโครงการ "รถเก่าแลกใหม่" เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป้าหมายหลักคือการยกระดับระบบโลจิสติกส์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลรุก โลจิสติกส์ดิจิทัล ผ่านระบบ DLT-TMS เชื่อม ฐานข้อมูลกลาง มุ่งลดต้นทุน พร้อมเตรียมเสนอ ครม.
เคาะโครงการรถเก่าแลกใหม่หนุนใช้ EV หนุนขนส่งสีเขียวอย่างยั่งยืนรัฐบาลนำระบบ DLT-TMS มาใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนน เพื่อช่วยผู้ประกอบการวางแผน ลดต้นทุน และแก้ปัญหารถวิ่งเที่ยวเปล่า เตรียมเสนอโครงการ "รถเก่าแลกใหม่" เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป้าหมายหลักคือการยกระดับระบบโลจิสติกส์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม เดินหน้ายกระดับระบบการขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกส์ไทย และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หนึ่งในโครงการสำคัญคือ การพัฒนาระบบ DLT-TMS (Transport Management System) ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.
) ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการขนส่ง ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศ ทั้งนี้ ภาครัฐเตรียมปรับสูตรการคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา "รถตีเที่ยวเปล่า" ผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ นอกจากนี้ ในระยะต่อไป รัฐบาลเตรียมเสนอ "โครงการรถเก่าแลกใหม่" สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษจากภาคการขนส่ง ควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว 462 ราย ครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันการพัฒนาระบบ DLT-TMS จะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าถึงข้อมูลสำคัญด้านการขนส่ง ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาโลจิสติกส์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบขนส่งไทยสู่มาตรฐานสากลและรองรับเศรษฐกิจยุคใหม
