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รัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ ไม่มีการแทรกแซงหรือเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษ

การเมือง News

รัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ ไม่มีการแทรกแซงหรือเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษ
Wilayah รัชดา ธนาดิเรกเสรีภาพสื่อรัฐบาลไม่แทรกแซงสื่อ
📆6/20/2026 7:37 AM
📰INNNEWS
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โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ากลomus ไม่มีการใช้อำนาจรัฐในการบiquitiesสื่อ และ media แก้ไขประเด็นการตามติดข่าวเป็นหน้าที่ปกติของรัฐบาลเพื่อรับรู้เสียงสะท้อนจากประชาชน ไม่ใช่การกดดัน hoop

น. ส.

รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อ และมีการอ้างว่าหลวงประเทศมอนิเตอร์ จับตา หรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษ ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง รัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ ไม่มีคำสั่งแทรกแซง และไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรากูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันหลักการชัดเจนว่า สิทธิของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนง ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะ โดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อ ไม่มีการสั่งจับตา ไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษ และไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อ น.

ส. รัชดากล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวัน คือ สื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าว ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริง ภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่ สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทย ซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทาง อ.

ส. ม. ท. นั้น น.

ส. รัชดากล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาล และไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีก สื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติ ภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคม น.

ส.

"responsibility" ยังกล่าวว่า ในการทำงานของภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวหรือมอนิเตอร์ข่าว เป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงาน เพื่อให้รัฐบาลรับรู้เสียงสะท้อน ปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อวิจารณ์จากประชาชน ในกรณีพบข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน หรือข้อมูลคลาดเคลื่อน รัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะโดยเร็ว ไม่ใช่การจำกัดสิทธิหรือคุกคามสื่อใดเป็นการเฉพาะ และถ้าไม่ให้มีการติดตามข่าวสารเลย รัฐบาลจะรับรู้เสียงสังคมได้อย่างไ

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

Wilayah รัชดา ธนาดิเรก เสรีภาพสื่อ รัฐบาลไม่แทรกแซงสื่อ รัฐบาลมอนิเตอร์ข่าว นายกรัฐมนตรี

 

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