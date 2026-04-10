รัฐบาลเตรียมจำกัดเวลาจำหน่ายน้ำมัน: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและข้อเสนอแนะ

รัฐบาลไทยเตรียมออกมาตรการจำกัดเวลาจำหน่ายน้ำมันบางประเภท ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. เพื่อรับมือกับสถานการณ์พลังงานที่ผันผวนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแนวทางแก้ไขและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบ
โลกมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นทันที และจะกระทบต้นทุน เศรษฐกิจ ไทยโดยตรง รัฐบาลไทยเตรียมเริ่มใช้มาตรการ จำกัดเวลาจำหน่ายน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยจะควบคุมการจำหน่ายน้ำมันบางประเภทในช่วงเวลา 22.00 05.00 น. ไม่ใช่การสั่งปิดสถานีบริการทุกแห่งโดยสมบูรณ์ อาจมีการจำกัดให้จำหน่ายเฉพาะน้ำมันทางเลือก เช่น ดีเซล B20 และแก๊สโซฮอล์ E20 ในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลเตรียมพิจารณาใช้ พ.ร.ก. การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2516 เพื่อบังคับใช้มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ\ด้านต้นทุนภาคธุรกิจ ปัจจุบันค่าขนส่งและโลจิสติกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 15-20% ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายประเภทเริ่มทยอยปรับขึ้นตามต้นทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ต้นทุนที่สูงขึ้นจะผลักดันให้เกิดเงินเฟ้อ ขณะที่กำลังซื้อของประชาชนจะลดลง เป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในภาพรวม นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานที่รัฐบาลจะมีมาตรการจำกัดเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน เวลา 22.00 - 05.00 น. คือแนวทางแก้ปัญหาที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีในทางจิตวิทยาคือช่วยให้ประชาชนวางแผนปรับปรุงการเดินทางมากขึ้น เป็นสัญลักษณ์กระตุ้นให้ตระหนักถึงการประหยัด แต่ข้อเสียในภาคธุรกิจก็มี รัฐบาลควรปรับวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม เช่น ต้องมีการยกเว้นหรือเปิดพื้นที่บริการเฉพาะสำหรับรถบรรทุกสินค้าเกษตร รวมถึงรถฉุกเฉินและรถพยาบาล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกรณีเร่งด่วน หากมองในมุมเศรษฐกิจภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด เพราะสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ต้องขนส่งในตอนกลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน รักษาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพ หากปั๊มน้ำมันปิดในช่วงเวลาดังกล่าว จะทำให้รถขนส่งไม่สามารถเติมน้ำมันระหว่างทางได้ และอาจส่งผลให้การส่งสินค้าเข้าโรงงานหรือจุดกระจายสินค้าชะงักลง อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่ารัฐบาลอาจมีเป้าหมายในเรื่อง “การประหยัดพลังงานไฟฟ้า” มากกว่า ซึ่งหากเป็นในมิตินี้ก็อาจช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันได้บ้าง แต่ไม่ใช่มาตรการที่แก้ปัญหาการใช้น้ำมันโดยตรง\มาตรการดังกล่าวเห็นด้วยในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้มองว่าเป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหา เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีข้อจำกัดด้านกำลังซื้ออยู่แล้ว หลายครัวเรือนลดการใช้จ่ายและรัดเข็มขัดมากขึ้น เห็นได้จากปริมาณรถยนต์ในช่วงเช้าที่ลดลง ทั้งนี้มองว่ารัฐควรปรับนโยบายไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การส่งเสริมการใช้รถร่วมกันในระดับครัวเรือน เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างแท้จริง มากกว่าการออกมาตรการระยะสั้นที่เป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายเหตุ รัฐบาลควรเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อพยุงกำลังซื้อ โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งเห็นว่าจำนวนสิทธิ์และวงเงินในปัจจุบันไม่เพียงพอ เสนอให้ขยายเป็นอย่างน้อย 30 ล้านสิทธิ์ และเพิ่มวงเงินเป็น 3,000 บาทต่อคน เพื่อให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้จริง นอกจากนี้ยังควรเร่งมาตรการลดค่าครองชีพ เช่น การลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 200 หน่วยแรก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าฐานรากที่ได้รับผลกระทบโดยตร
จำกัดเวลาจำหน่ายน้ำมัน เศรษฐกิจไทย พลังงาน ค่าขนส่ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
