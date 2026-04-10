รัฐบาลเตรียมจำกัดเวลาจำหน่ายน้ำมัน: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและข้อเสนอแนะ

📆4/10/2026 4:34 AM
รัฐบาลไทยเตรียมออกมาตรการจำกัดเวลาจำหน่ายน้ำมันบางประเภท ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. เพื่อรับมือกับสถานการณ์พลังงานที่ผันผวนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแนวทางแก้ไขและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบ

โลกมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นทันที และจะกระทบต้นทุน เศรษฐกิจ ไทยโดยตรง รัฐบาลไทยเตรียมเริ่มใช้มาตรการ จำกัดเวลาจำหน่ายน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยจะควบคุมการจำหน่ายน้ำมันบางประเภทในช่วงเวลา 22.00 05.00 น. ไม่ใช่การสั่งปิดสถานีบริการทุกแห่งโดยสมบูรณ์ อาจมีการจำกัดให้จำหน่ายเฉพาะน้ำมันทางเลือก เช่น ดีเซล B20 และแก๊สโซฮอล์ E20 ในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลเตรียมพิจารณาใช้ พ.ร.ก. การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.

2516 เพื่อบังคับใช้มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ\ด้านต้นทุนภาคธุรกิจ ปัจจุบันค่าขนส่งและโลจิสติกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 15-20% ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายประเภทเริ่มทยอยปรับขึ้นตามต้นทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ต้นทุนที่สูงขึ้นจะผลักดันให้เกิดเงินเฟ้อ ขณะที่กำลังซื้อของประชาชนจะลดลง เป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในภาพรวม นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานที่รัฐบาลจะมีมาตรการจำกัดเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน เวลา 22.00 - 05.00 น. คือแนวทางแก้ปัญหาที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีในทางจิตวิทยาคือช่วยให้ประชาชนวางแผนปรับปรุงการเดินทางมากขึ้น เป็นสัญลักษณ์กระตุ้นให้ตระหนักถึงการประหยัด แต่ข้อเสียในภาคธุรกิจก็มี รัฐบาลควรปรับวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม เช่น ต้องมีการยกเว้นหรือเปิดพื้นที่บริการเฉพาะสำหรับรถบรรทุกสินค้าเกษตร รวมถึงรถฉุกเฉินและรถพยาบาล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกรณีเร่งด่วน หากมองในมุมเศรษฐกิจภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด เพราะสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ต้องขนส่งในตอนกลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน รักษาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพ หากปั๊มน้ำมันปิดในช่วงเวลาดังกล่าว จะทำให้รถขนส่งไม่สามารถเติมน้ำมันระหว่างทางได้ และอาจส่งผลให้การส่งสินค้าเข้าโรงงานหรือจุดกระจายสินค้าชะงักลง อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่ารัฐบาลอาจมีเป้าหมายในเรื่อง “การประหยัดพลังงานไฟฟ้า” มากกว่า ซึ่งหากเป็นในมิตินี้ก็อาจช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันได้บ้าง แต่ไม่ใช่มาตรการที่แก้ปัญหาการใช้น้ำมันโดยตรง\มาตรการดังกล่าวเห็นด้วยในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้มองว่าเป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหา เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีข้อจำกัดด้านกำลังซื้ออยู่แล้ว หลายครัวเรือนลดการใช้จ่ายและรัดเข็มขัดมากขึ้น เห็นได้จากปริมาณรถยนต์ในช่วงเช้าที่ลดลง ทั้งนี้มองว่ารัฐควรปรับนโยบายไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การส่งเสริมการใช้รถร่วมกันในระดับครัวเรือน เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างแท้จริง มากกว่าการออกมาตรการระยะสั้นที่เป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายเหตุ รัฐบาลควรเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อพยุงกำลังซื้อ โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งเห็นว่าจำนวนสิทธิ์และวงเงินในปัจจุบันไม่เพียงพอ เสนอให้ขยายเป็นอย่างน้อย 30 ล้านสิทธิ์ และเพิ่มวงเงินเป็น 3,000 บาทต่อคน เพื่อให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้จริง นอกจากนี้ยังควรเร่งมาตรการลดค่าครองชีพ เช่น การลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 200 หน่วยแรก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าฐานรากที่ได้รับผลกระทบโดยตร

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

อิตาลี ‘เคอร์ฟิวทั่วประเทศ’ หลังป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอิตาลี ‘เคอร์ฟิวทั่วประเทศ’ หลังป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจูเซปเป้ คอนเต้ นายกรัฐมนตรีอิตาลี ลงนามกฤษฎีกาบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
Read more »

ด่วนมาก กปน.แจ้งน้ำประปาไม่ไหล ซ่อมท่อเร่งด่วน คืนวันนี้ 22.00-05.00 วันพรุ่งนี้ด่วนมาก กปน.แจ้งน้ำประปาไม่ไหล ซ่อมท่อเร่งด่วน คืนวันนี้ 22.00-05.00 วันพรุ่งนี้ด่วนมาก กปน.แจ้งน้ำประปาไม่ไหล ซ่อมท่อเร่งด่วน คืนวันนี้ 22.00-05.00 วันพรุ่งนี้ คมชัดลึก ข่าววันนี้
Read more »

'ชลบุรี' สั่งปิด สถานบริการ งดขายเหล้าเบียร์ แต่ยังไม่ปิดชายหาด'ชลบุรี' สั่งปิด สถานบริการ งดขายเหล้าเบียร์ แต่ยังไม่ปิดชายหาด'ชลบุรี' เอาจริง! สั่งปิด สถานบริการ ห้ามขายเหล้าเบียร์ เครื่องดื่มแลกอฮอร์ทุกชนิด ส่วนชายหาด ชายทะเล ยังไม่ปิด แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน และจำกัดจำนวนคน ร้านสะดวกซื้อ ปิด 22.00-05.00 น. โควิดกรุงเทพ โควิดวันนี้ โควิด19 โควิด โควิดชลบุรี
Read more »

การประปานครหลวง แจ้ง น้ำไม่ไหลและไหลอ่อน หลายพื้นที่คืนนี้ เริ่ม 4 ทุ่ม- ตี 5การประปานครหลวง แจ้ง น้ำไม่ไหลและไหลอ่อน หลายพื้นที่คืนนี้ เริ่ม 4 ทุ่ม- ตี 5การประปานครหลวง แจ้ง น้ำไม่ไหลและไหลอ่อน หลายพื้นที่ คืนนี้เริ่ม 22.00-05.00 น.เช็กเลยพื้นที่ไหนบ้าง ที่่ต้องเตรียมรองน้ำ
Read more »

PM 2.5 วันนี้ 22 มี.ค. เกินมาตรฐาน 12 จังหวัด กทม. ไม่มีพื้นใด ค่าเกินมาตรฐานPM 2.5 วันนี้ 22 มี.ค. เกินมาตรฐาน 12 จังหวัด กทม. ไม่มีพื้นใด ค่าเกินมาตรฐานPM 2.5 วันนี้ กรุงเทพฯ วันที่ 22 มี.ค 66 พื้นที่กรุงเทพ ไม่มีพื้นที่ใดเกินมาตรฐานเลย ในช่วงเช้า โดยการตรวจวัดทำในช่วง 05.00-07.00 น. อย่างไรก็ตาม ทั่วประเทศยังเกินมาตราฐานอยู่ 12 จังหวัด
Read more »

อย่าลืมสำรองน้ำ! ประปานครหลวง แจ้งน้ำไม่ไหล 3 คืนรวด (24-26 ก.ค.66)อย่าลืมสำรองน้ำ! ประปานครหลวง แจ้งน้ำไม่ไหล 3 คืนรวด (24-26 ก.ค.66)การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลอีกแล้ว ซึ่งล่าสุดจะเกิดขึ้นใน คืนวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.66 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เพราะจำเป็น
Read more »



