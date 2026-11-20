รัฐบาลยืนยันข้าวเชียงรายปลอดสารพิษ เน้นเข้มงวดตรวจสอบทุกขั้นตอน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันข้าวเชียงรายไม่มีสารพิษเกินมาตรฐาน เตรียมรับซื้อสินค้าเกษตรกลุ่มเสี่ยงทำลายทิ้ง ส่วนน้ำประปาเชียงรายตรวจทุกชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงยืนยันผลตรวจคุณภาพข้าวจากพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ว่า ไม่พบสารปนเปื้อนหรือสารพิษที่มีค่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดอย่างชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการล่าสุดที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ
มาตรการรองรับสินค้าเกษตรกลุ่มเสี่ยง
สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการรับซื้อข้าวจากชาวนาในวงเงินปริมาณรวม 2 พันตัน พร้อมยืนยันนโยบายจะไม่มีการกดราคาตลาดเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกษตรกร อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแนวทางเชิงรุกสำหรับพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือพบปัญหาสารปนเปื้อน โดยประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรเหล่านั้นคืนและนำไปทำลายทิ้งทันที ก่อนที่สินค้าจะหลุดรอดสู่ระบบจำหน่ายAlso readบุกสอบปม คลิปฉาวรุ่นพี่ ม.3 ทำร้ายรุ่นน้องตัวเล็กกว่า คาด! แค้นถูกฟ้องครู
มาตรการนี้มุ่งเน้นการแยกโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ โซนสีเขียว โซนสีเหลือง และโซนสีแดง เพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ หากตรวจสอบพบว่าพื้นที่ใดอยู่ในกลุ่มโซนสีแดง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการปลูกพืชทันที โดยเปลี่ยนจากการปลูกพืชเพื่อการอุปโภคบริโภค มาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน เช่น การนำไม้ไปใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการบริโภคสารตกค้าง
ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทันที
ด้านมาตรการดูแลน้ำดื่ม น้ำใช้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในทุกๆ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งเฝ้าดูค่าความขุ่นของน้ำตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยค่าความขุ่นนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์และตรวจหาสารหนูที่อาจปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำดิบ
ในส่วนของน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งรวมถึงระบบประปาผิวดินและประปาภูเขา ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด หากผลการตรวจสอบพบว่ามีค่ามาตรฐานเกินเกณฑ์ที่กำหนด หรืออยู่ในสถานะสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย จะสั่งการให้หยุดใช้งานแหล่งน้ำนั้นทันที จนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขที่สมบูรณ์
แผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
กรณีที่เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในช่วงเวลาที่ยังไม่มีวิธีการแก้ไขเรื่องคุณภาพน้ำได้สมบูรณ์ รัฐบาลมีแผนเผชิญเหตุเฉพาะหน้าเพื่อรองรับความต้องการพื้นฐานของประชาชน โดยจะนำน้ำสุกที่ผ่านการผลิตจากการประปาส่วนภูมิภาค เข้าไปแจกจ่ายไปยังพื้นที่ประสบปัญหา นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมโดยติดตั้งรถกรองน้ำเคลื่อนที่ เข้าไปให้บริการในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้ทันเวลา
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