รัฐบาลเตรียมมาตรการควบคุมโรคอีโบลา

รัฐบาลได้ประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และสาธารณรัฐยูกันดา เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอีโบลาอย่างเข้มงวด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับ มาตรการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้าน สาธารณสุข แก่ประชาชน โดยกระทรวง สาธารณสุข ผ่านกรมควบคุมโรค ได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ โดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้า ผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card (TDAC) สำหรับชาวต่างชาติ และระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ https://thai health pass.com สำหรับคนไทย พร้อมดำเนินมาตรการ ตรวจคัดกรอง อาการ วัดไข้ ซักประวัติ และติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน นอกจากนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวง สาธารณสุข สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรการด้าน สาธารณสุข ในภาคการบิน โดยกำหนดมาตรการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1.
ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 2. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองอาการ และ 3. ติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
