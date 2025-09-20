รัฐบาลจัดพิธี 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ร.8 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อเวลา 07:30 น. ของวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.
2568 รัฐบาลได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พิธีสำคัญนี้มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี โดยเริ่มต้นด้วยการเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล จากนั้น นายภูมิธรรมได้เป็นประธานในการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล\ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดี อาทิ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พล.อ.ณัฐพล นาคพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร, นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอย่างเต็มที่ การจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการแสดงความเคารพและเทิดทูนต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ\นอกเหนือจากพิธีการทางศาสนา รัฐบาลยังได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน “เฉลิมเกียรติพระบารมี 100 ปี พระอัฐมรามาธิบดินทรราชา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “วายุบุตรวุฒิไกร” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากหลากหลายภูมิภาค การแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดัง กิจกรรม Night Museum รวมทั้งโซน “ชวนชิม ชวนช็อป” ที่นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด งานจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 20:30 น. ของทุกวัน ตลอดระยะเวลา 8 วัน การจัดงานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกั
วันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวราราม ทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ
