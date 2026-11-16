รัฐบาลไทย-จีน ลุยแก้สารพิษแม่น้ำกก มุ่งสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก่อนรถไฟความเร็วสูง
รัฐบาลไทยและจีนหารือปัญหามลพิษแม่น้ำกก แม่น้ำสาย พร้อมกดดันผู้ประกอบเหมืองรับผิดชอบ ชี้ความสัมพันธ์ต้องครอบคลุมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม มิใช่เพียงโครงการลงทุน
รัฐบาลไทย ได้หยิบยกปัญหาสารพิษใน แม่น้ำกก และแม่น้ำสาย ไปหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้การประสานงานและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในกิจกรรมของภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
การเจรจาระดับสูงครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่กลไกการควบคุมการปล่อยสารพิษจากแหล่งกำเนิดต้นน้ำ โดยเฉพาะกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
เปลี่ยนวิกฤตความไว้วางใจสู่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
การสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ใช่การพึ่งพาการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองแบบเก่า เช่น การลงไปกินไก่โชว์ช่วงวิกฤตไข้หวัดนก หรือการกินข้าวค้างสต็อกนานสิบปีเพื่อแสดงความจริงใจ
เหตุการณ์ในอดีตที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดจัดอีเวนต์กินปลาเพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงปัญหามลพิษในแม่น้ำ ก็ไม่อาจแก้ปัญหาที่รากเหง้าได้ เนื่องจากมลพิษทางน้ำเกี่ยวข้องกับสารเคมี โลหะหนัก และสารพิษตกค้างที่ต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ดังนั้น แนวทางแก้ไขจึงต้องมุ่งไปที่การเปิดเผยหลักฐานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง และการบริหารจัดการที่โปร่งใส แทนการใช้อารมณ์หรือภาพลักษณ์ทางการเมืองมาเป็นเครื่องมือลดความขัดแย้งชั่วคราว
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ลงทุนต่างชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีน ไม่ควรถูกจำกัดวงอยู่เพียงแค่เรื่องการค้า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟความเร็วสูง แต่ยังต้องครอบคลุมไปถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่นักลงทุนต่างชาติต้องปฏิบัติตาม
หากบริษัทต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จำเป็นต้องยืนยันว่ากระบวนการดำเนินงานจะไม่สร้างภาระด้านสิ่งแวดล้อมตกทอดให้กับคนไทย โดยห้ามมีพฤติกรรมการดูดซับกำไรกลับประเทศต้นทาง แล้วทิ้งขยะพิษหรือมลภาวะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้แบกรับผลกระทบ
รัฐบาลต้องกล้าที่จะจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำก่อนที่สารพิษจะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และไม่สามารถรอให้เกิดการสะสมของขยะในโรงงาน หรือการร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วค่อยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในภายหลัง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนือ
สถานการณ์ปัญหาขยะพิษและสารเคมีไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่จำกัด แต่แพร่หลายทั่วภาคเหนือที่มีปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำ ภาคตะวันออกที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนจำนวนมากที่ต้องต่อสู้กับบ่อขยะและโรงงานรีไซเคิล
ความไม่มั่นคงด้านคุณภาพชีวิตส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจชุมชนในพื้นที่ยากลำบากขึ้น
บางรายได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องปิดกิจการไป เนื่องจากภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยมลพิษทำลายศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แม้แต่การท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบเชิงลบจากทัศนคติที่ระแวงต่อสุขภาพ
ทิศทางความร่วมมือในอนาคต
การหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลตระหนักดีว่ารถไฟความเร็วสูงอาจช่วยให้ประเทศเดินทางได้เร็วขึ้น แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องไม่แลกมาด้วยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชน
เป้าหมายสูงสุดคือการขับเคลื่อนประเทศด้วยเมกะโปรเจกต์ที่ยั่งยืน โดยต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะของใคร
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