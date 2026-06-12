รัฐบาลทุ่มงบ 5.9 หมื่นล้าน ขับเคลื่อน New Rice Economy ยกระดับข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตและช่วยเกษตรกรสู้ต้นทุนสูง

นบข. อนุมัติ 5 โครงการยักษ์ใหญ่ภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต วงเงินรวมกว่า 5.9 หมื่นล้านบาท เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาข้าว รับมือวิกฤตพลังงานและเอลนีโญ พร้อมเร่งจ่ายเงินค้างจ่ายให้ชาวนากว่า 2 แสนราย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข .
ได้เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์การจัดการข้าวของประเทศไทย ท่ามกลางสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยลบทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือราคาปัจจัยการผลิตต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเอลนีโญ่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำและผลผลิตข้าวในรอบปีนี้ รัฐบาลจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการทบทวนมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้ำหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การบริหารจัดการราคาข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยทั้งในด้านการรักษาคุณภาพมาตรฐาน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดข้าวทั้งภายในประเทศและตลาดโลก เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางวิกฤต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ที่ประชุม นบข.
จึงได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกสำหรับปีการผลิต 2569/70 และการวางรากฐานการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตในระยะยาว ภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า ข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต หรือ New Rice Economy ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการผลิตเพื่อเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีโครงการหลัก 5 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 59,467 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของสินเชื่อ 49,275 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 10,192 ล้านบาท โดยรายละเอียดโครงการประกอบด้วย หนึ่ง โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2569/70 เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจนราคาตกต่ำ วงเงิน 41,483.33 ล้านบาท สอง โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อยกระดับการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้า วงเงิน 15,656.25 ล้านบาท สาม โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณข้าวในตลาด วงเงิน 564 ล้านบาท สี่ โครงการดูดซับข้าวเปลือกเพื่อลดอุปทานส่วนเกิน วงเงิน 1,680 ล้านบาท และห้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในปี 2570 วงเงิน 84 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศการผลิตข้าวไทยอย่างครบวงจร ในส่วนของเสียงสะท้อนจากภาคเกษตรกร นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้นำเสนอข้อเรียกร้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก เนื่องจากต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นถึง 6,500 ถึง 7,000 บาทต่อไร่ ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าน้ำมัน ในขณะที่ราคาขายข้าวในปัจจุบันอยู่ที่เพียงตันละ 4,500 ถึง 6,000 บาทเท่านั้น โดยได้เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินสนับสนุนข้าวนาปีในอัตรา 2,000 บาทต่อไร่ จำกัดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน และขอรับการสนับสนุนคูปองลดราคาปุ๋ยมูลค่า 200 บาทต่อกระสอบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้ตามความต้องการ ซึ่งทาง นบข.
ไม่ขัดข้องในหลักการและให้ดำเนินการเสนอผ่านคณะอนุกรรมการตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ในเรื่องของการประกันภัยนาข้าว ที่ประชุมได้สั่งการให้มีการทบทวนรายละเอียดอีกครั้งเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนกับระบบการชดเชยภัยพิบัติเดิมที่มีอยู่ และข่าวดีสำหรับเกษตรกรจำนวน 230,000 ราย ที่ยังมียอดเงินค้างจ่ายจากโครงการข้าวนาปีในปีที่ผ่านมา วงเงินประมาณ 1,792 ถึง 1,800 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ดำเนินการจ่ายเงินจำนวนนี้ได้ทันที โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.
มีความพร้อมในการโอนเงินให้เกษตรกรทันทีที่ขั้นตอนด้านเอกสารเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นการเติมสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้
ข้าวไทย New Rice Economy นบข เกษตรกร เสถียรภาพราคาข้าว
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