รัฐบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบกับ Bolt หลังกรณีไรเดอร์สวมรอยไอดีประสงค์ร้าย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เตรียมบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์ม Bolt เต็มรูปแบบ หลังพบกรณีไรเดอร์สวมรอยไอดีของบิดา ก่อเหตุประสงค์ร้ายต่อผู้โดยสารเยาวชนหญิง ทำให้เหยื่อต้องกระโดดหนีและได้รับบาดเจ็บ ภาครัฐเตรียมแก้ไขกฎหมาย DPS และพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ขณะที่ Bolt เปิดเผยว่าปลดคนขับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปแล้ว 40,000 คน และ 25% ของคนขับเข้าสู่ระบบของขบ.เรียบร้อย
นายพชร อนันตศิลป์ ปลัด กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ระหว่างการแถลงมาตรการดูแลกรณีไรเดอร์บนแพลตฟอร์มเรียกรถ Bolt (โบลท์) ก่อคดีสวมรอยไอดี ประสงค์ร้ายต่อผู้โดยสารเยาวชนหญิง จนต้องกระโดดหนีและได้รับบาดเจ็บว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าการกำหนดให้คนขับและรถที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต้องไปจดแจ้งเป็นรถสาธารณะ (รย 17 และ รย 18) และคนขับต้องทำใบขับขี่รถสาธารณะ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นนโยบายที่ช่วยปกป้องผู้โดยสาร ซึ่งกรณีนี้พบว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์สวมรอยไอดีของบิดา ซึ่งลงทะเบียนเป็นคนขับของ Bolt นอกจากการกักขังหน่วงเหนี่ยว พรากผู้เยาว์อายุ 14 ปี ทำให้เหยื่อต้องกระโดดหนีและได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้พบคนขับไม่มีใบขับขี่ รถที่ใช้ก่อเหตุไม่จดแจ้งกับ กรมขนส่งทางบก และยังสวมรอยใช้ไอดีของบิดา ซึ่งเป็นเจ้าของไอดี Bolt ตัวจริง ทางภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ ทั้งการลงโทษเจ้าของรถ ผู้ขับขี่ แอปพลิเคชัน ซึ่ง กรมขนส่งทางบก ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และอาจต้องเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา โดยกระทรวงดีอีกำลังดูว่าจะต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกา การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.
ศ. 2565 (กฎหมาย DPS) หรือใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2560 ส่วนนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ. ) เปิดเผยว่า ใบรับรองประกอบธุรกิจของ Bolt กำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางขบ.
อาจพิจารณาไม่ต่ออายุ หากพบยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ผ่านมาสถิติการจับกุมรถผิดกฎหมายของขบ.
พบว่า 1 ใน 3 ของการจับกุมเป็นความผิดที่เกิดบนแพลตฟอร์ม Bolt นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เปิดเผยว่า ในฐานะกำกับดูแลแพลตฟอร์ม ETDA ได้เชิญทุกแพลตฟอร์มมาหารือ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ขับขี่ ไม่ให้เกิดการสวมรอยไอดี และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หากพบไม่ดำเนินการตามเงื่อนเวลา ETDA มีอำนาจตามกฎหมายที่จะระงับการให้บริการของแพลตฟอร์มได้ ด้านนายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โบลท์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า โบลท์ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกฎหมายไทย โดยได้ปลดคนขับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ออกจากระบบ Bolt ไปแล้ว 40,000 คน และ 25% ของคนขับของ Bolt เข้าสู่ระบบของขบ.
เป็นที่เรียบร้อย ส่วนการขีดเส้นตายให้ดำเนินการตามกฎหมาย มิเช่นนั้นขบ. จะไม่ต่ออายุใบรับรองให้ Bolt นั้น เรื่องนี้จะไม่นิ่งนอนใจ เพราะ Bolt ต้องการประกอบธุรกิจในไทย และเชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่ทำให้เกิดการแข่งขั
โบลท์ (Bolt) ฉลองครบรอบ 4 ปี ตอกย้ำความสำเร็จในประเทศไทย หนึ่งในภารกิจหลักของเราคือการสร้างเมืองสำหรับผู้คน ไม่ใช่รถยนต์โบลท์ (Bolt) บริษัทบริการเรียกรถชั้นนำระดับโลก ฉลองครบรอบ 4 ปี ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวบริการในปี 2563 โบลท์
Read more »
โบลท์ (Bolt) ตอกย้ำความยิ่งใหญ่แห่งปี ลุยขยายพื้นที่เพิ่มอีก 6 จังหวัด และฉลองความสำเร็จกว่า 4 ปี ในประเทศไทยโบลท์ (Bolt) แอปพลิเคชันบริการเรียกรถโดยสารสัญชาติยุโรป ตอกย้ำความยิ่งใหญ่แห่งปี ลุยขยายพื้นที่เพิ่มอีก 6 จังหวัด และฉลองความสำเร็จกว่า 4 ปี
Read more »
โบลท์ (Bolt) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงาน 'Bangkok Safety Seminar' สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้ขับขี่ของโบลท์ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งสร้างชุมชนของผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนโบลท์ (Bolt) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงาน “Bangkok Safety Seminar” สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้ขับขี่ของโบลท์ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งสร้างชุมชนของผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
Read more »
โบลท์ (Bolt) ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในไทยอย่างต่อเนื่องโบลท์ (Bolt) เดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องประกาศยกระดับเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
Read more »
หญิงสาวกระโดดสะพานนนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด และทีมนักประดาจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมค้นหาร่างหญิงสาววัย 20 ปี ที่กระโดดสะพานนนทบุรี (สะพานนวลฉวี) สูญหายในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังได้พบเธอเรียกรถผ่านแอปพลิเคชั่น BOLT จากนั้นขอลงตรงตีนสะพานฝั่งขาออกและวิ่งขึ้นไปบนสะพานเพื่อกระโดดลง
Read more »
ขนส่งฯ จ่อไม่ต่อใบอนุญาต Bolt หลังไรเดอร์สวมสิทธิลวง นร.หญิง'โบลท์' อาจถูกกรมการขนส่งทางบกไม่ต่อใบอนุญาตประกอบการ ปมความหละหลวมปล่อยไรเดอร์สวมรหัสสมาชิกก่อเหตุคุกคาม นร.หญิง เผยสถิติช่วง 4 เดือนไรเดอร์ในระบบยังฝ่าฝืนระเบียบไม่มีลด รัฐบาลจี้ล้อมคอกระบบยืนยันตัวตน ห้ามนำรหัสผู้อื่นมาใช้รับงาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย.
Read more »