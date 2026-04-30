Head Topics

รัฐบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบกับ Bolt หลังกรณีไรเดอร์สวมรอยไอดีประสงค์ร้าย

ข่าวภายในประเทศ News

📆4/30/2026 12:35 AM
📰Thairath_News
62 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 63%

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เตรียมบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์ม Bolt เต็มรูปแบบ หลังพบกรณีไรเดอร์สวมรอยไอดีของบิดา ก่อเหตุประสงค์ร้ายต่อผู้โดยสารเยาวชนหญิง ทำให้เหยื่อต้องกระโดดหนีและได้รับบาดเจ็บ ภาครัฐเตรียมแก้ไขกฎหมาย DPS และพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ขณะที่ Bolt เปิดเผยว่าปลดคนขับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปแล้ว 40,000 คน และ 25% ของคนขับเข้าสู่ระบบของขบ.เรียบร้อย

นายพชร อนันตศิลป์ ปลัด กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ระหว่างการแถลงมาตรการดูแลกรณีไรเดอร์บนแพลตฟอร์มเรียกรถ Bolt (โบลท์) ก่อคดีสวมรอยไอดี ประสงค์ร้ายต่อผู้โดยสารเยาวชนหญิง จนต้องกระโดดหนีและได้รับบาดเจ็บว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าการกำหนดให้คนขับและรถที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต้องไปจดแจ้งเป็นรถสาธารณะ (รย 17 และ รย 18) และคนขับต้องทำใบขับขี่รถสาธารณะ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นนโยบายที่ช่วยปกป้องผู้โดยสาร ซึ่งกรณีนี้พบว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์สวมรอยไอดีของบิดา ซึ่งลงทะเบียนเป็นคนขับของ Bolt นอกจากการกักขังหน่วงเหนี่ยว พรากผู้เยาว์อายุ 14 ปี ทำให้เหยื่อต้องกระโดดหนีและได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้พบคนขับไม่มีใบขับขี่ รถที่ใช้ก่อเหตุไม่จดแจ้งกับ กรมขนส่งทางบก และยังสวมรอยใช้ไอดีของบิดา ซึ่งเป็นเจ้าของไอดี Bolt ตัวจริง ทางภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ ทั้งการลงโทษเจ้าของรถ ผู้ขับขี่ แอปพลิเคชัน ซึ่ง กรมขนส่งทางบก ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และอาจต้องเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา โดยกระทรวงดีอีกำลังดูว่าจะต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกา การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.

ศ. 2565 (กฎหมาย DPS) หรือใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2560 ส่วนนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ. ) เปิดเผยว่า ใบรับรองประกอบธุรกิจของ Bolt กำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางขบ.

อาจพิจารณาไม่ต่ออายุ หากพบยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ผ่านมาสถิติการจับกุมรถผิดกฎหมายของขบ.

พบว่า 1 ใน 3 ของการจับกุมเป็นความผิดที่เกิดบนแพลตฟอร์ม Bolt นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เปิดเผยว่า ในฐานะกำกับดูแลแพลตฟอร์ม ETDA ได้เชิญทุกแพลตฟอร์มมาหารือ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ขับขี่ ไม่ให้เกิดการสวมรอยไอดี และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หากพบไม่ดำเนินการตามเงื่อนเวลา ETDA มีอำนาจตามกฎหมายที่จะระงับการให้บริการของแพลตฟอร์มได้ ด้านนายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โบลท์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า โบลท์ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกฎหมายไทย โดยได้ปลดคนขับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ออกจากระบบ Bolt ไปแล้ว 40,000 คน และ 25% ของคนขับของ Bolt เข้าสู่ระบบของขบ.

เป็นที่เรียบร้อย ส่วนการขีดเส้นตายให้ดำเนินการตามกฎหมาย มิเช่นนั้นขบ. จะไม่ต่ออายุใบรับรองให้ Bolt นั้น เรื่องนี้จะไม่นิ่งนอนใจ เพราะ Bolt ต้องการประกอบธุรกิจในไทย และเชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่ทำให้เกิดการแข่งขั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thairath_News /  🏆 8. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

โบลท์ (Bolt) ฉลองครบรอบ 4 ปี ตอกย้ำความสำเร็จในประเทศไทย หนึ่งในภารกิจหลักของเราคือการสร้างเมืองสำหรับผู้คน ไม่ใช่รถยนต์โบลท์ (Bolt) ฉลองครบรอบ 4 ปี ตอกย้ำความสำเร็จในประเทศไทย หนึ่งในภารกิจหลักของเราคือการสร้างเมืองสำหรับผู้คน ไม่ใช่รถยนต์โบลท์ (Bolt) บริษัทบริการเรียกรถชั้นนำระดับโลก ฉลองครบรอบ 4 ปี ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวบริการในปี 2563 โบลท์
Read more »

โบลท์ (Bolt) ตอกย้ำความยิ่งใหญ่แห่งปี ลุยขยายพื้นที่เพิ่มอีก 6 จังหวัด และฉลองความสำเร็จกว่า 4 ปี ในประเทศไทยโบลท์ (Bolt) ตอกย้ำความยิ่งใหญ่แห่งปี ลุยขยายพื้นที่เพิ่มอีก 6 จังหวัด และฉลองความสำเร็จกว่า 4 ปี ในประเทศไทยโบลท์ (Bolt) แอปพลิเคชันบริการเรียกรถโดยสารสัญชาติยุโรป ตอกย้ำความยิ่งใหญ่แห่งปี ลุยขยายพื้นที่เพิ่มอีก 6 จังหวัด และฉลองความสำเร็จกว่า 4 ปี
Read more »

โบลท์ (Bolt) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงาน 'Bangkok Safety Seminar' สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้ขับขี่ของโบลท์ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งสร้างชุมชนของผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนโบลท์ (Bolt) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงาน 'Bangkok Safety Seminar' สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้ขับขี่ของโบลท์ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งสร้างชุมชนของผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนโบลท์ (Bolt) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงาน “Bangkok Safety Seminar” สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้ขับขี่ของโบลท์ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งสร้างชุมชนของผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
Read more »

โบลท์ (Bolt) ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในไทยอย่างต่อเนื่องโบลท์ (Bolt) ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในไทยอย่างต่อเนื่องโบลท์ (Bolt) เดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องประกาศยกระดับเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
Read more »

หญิงสาวกระโดดสะพานนนทบุรีหญิงสาวกระโดดสะพานนนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด และทีมนักประดาจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมค้นหาร่างหญิงสาววัย 20 ปี ที่กระโดดสะพานนนทบุรี (สะพานนวลฉวี) สูญหายในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังได้พบเธอเรียกรถผ่านแอปพลิเคชั่น BOLT จากนั้นขอลงตรงตีนสะพานฝั่งขาออกและวิ่งขึ้นไปบนสะพานเพื่อกระโดดลง
Read more »

ขนส่งฯ จ่อไม่ต่อใบอนุญาต Bolt หลังไรเดอร์สวมสิทธิลวง นร.หญิงขนส่งฯ จ่อไม่ต่อใบอนุญาต Bolt หลังไรเดอร์สวมสิทธิลวง นร.หญิง'โบลท์' อาจถูกกรมการขนส่งทางบกไม่ต่อใบอนุญาตประกอบการ ปมความหละหลวมปล่อยไรเดอร์สวมรหัสสมาชิกก่อเหตุคุกคาม นร.หญิง เผยสถิติช่วง 4 เดือนไรเดอร์ในระบบยังฝ่าฝืนระเบียบไม่มีลด รัฐบาลจี้ล้อมคอกระบบยืนยันตัวตน ห้ามนำรหัสผู้อื่นมาใช้รับงาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย.
Read more »



Render Time: 2026-04-30 03:35:58