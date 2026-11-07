รัฐบาลปลงบประมาณ 3.826 ล้านล้านบาท ปี 2571 เปลี่ยนรูปแบบการพิจารณา
รัฐบาลแถลงแผนงบประมาณปี 2571 วงเงิน 3.826 ล้านล้านบาท หันมาใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็น Pre-budget Consultation เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่นโยบายลดลงเหลือ 17.60% และเร่งปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และสาธารณสุข
รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน 2 Charnvirakul ได้ประกาศกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2571 ที่ตัวเลข 3,826,000 ล้านบาทอย่างเป็นทางการ โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำงบประมาณครั้งสำคัญจากเดิมที่ให้อำนาจกระทรวงและหน่วยงานรัฐจัดทำคำขอมาที่สำนักงบประมาณ แล้วเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบก่อนส่งรัฐสภาพิจารณา แต่ในปีนี้กลับพลิกแนวปฏิบัติเป็นกระบวนการ Pre-budget Consultation เพื่อรับฟังความเห็นรอบด้านจาก 18 หน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมือง เอกชน และภาคประชาชน
โครงสร้างงบประมาณและพื้นที่นโยบายที่ลดลง
รายละเอียดของงบประมาณปี 2571 ระบุว่ารัฐบาลมีรายจ่ายประจำและรายจ่ายสวัสดิการต่างๆ สูงถึง 3,151,858 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 82.38% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น แผนบุคลากร เบี้ยยังชีพ และเงินสำรองต่างๆ มีวงเงิน 1,748,597 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันเช่น รายการผูกพันเดิม เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงทุนการศึกษา มีวงเงิน 765,971 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพื้นฐานเช่น บำเหน็จบำนาญ การพยาบาล และสาธารณูปโภค มีวงเงิน 637,289 ล้านบาทAlso readประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2571-2575
สิ่งที่น่าสนใจและถือเป็นประเด็นสำคัญคือ พื้นที่สำหรับขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล (Policy Space) เหลือเพียง 674,141 ล้านบาท หรือประมาณ 17.60% ของกรอบงบประมาณ ซึ่งถือเป็นปีที่ต่ำที่สุดในแผนการคลังระยะปานกลาง โดยลดลงจากปี 2569 ประมาณ 51,406 ล้านบาท ส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลมีข้อจำกัดมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่ต้องถูกนำไปใช้เพื่อรักษาสิทธิและภาระผูกพันเดิมจำนวนมาก
สามโจทย์ใหญ่ในการระดมความเห็น
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่งบประมาณที่จำกัด รัฐบาลจึงตั้งโจทย์ใหญ่ 3 ข้อในการระดมความเห็นผ่านกระบวนการ Pre-budget Consultation เพื่อให้การจัดทำงบประมาณปี 2571 มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโจทย์ข้อแรกมุ่งเน้นการกำหนดลำดับความสำคัญและจัดลำดับความสำคัญในการทำนโยบายให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14
ข้อเสนอสำคัญภายใต้โจทย์ข้อนี้คือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านระบบราง เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งและโลจิสติกส์ โดยรวมถึงการยกระดับเครือข่ายถนนและความปลอดภัย พัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า และยกระดับสนามบินพร้อมทั้งพัฒนาศูนย์กลางการบินภูมิภาค
นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ปรับทิศทางการลงทุนโดยลดงบประมาณก่อสร้างถนนลง หันไปสนับสนุนการขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อระบบรางเช่น รถไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ขณะที่ด้านพลังงานมีการเสนอให้ขับเคลื่อนพลังงานแห่งอนาคตและพลังงานไฮโดรเจนด้วยการวางกฎหมายและมาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและระบบดักจับ กักเก็บคาร์บอน (CCUS) เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero
ความพร้อมด้านนิวเคลียร์และแบตเตอรี่โซเดียม
ในส่วนของความพร้อมด้านพลังงาน รัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) ตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ที่ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนหรือแบตเตอรี่เกลือที่สามารถใช้ Local Content ได้เกือบ 100% เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและลดการนำเข้า
พร้อมกันนี้ยังมีการเสนอให้สร้างศูนย์กลางประมวลผล AI คาร์บอนต่ำ หรือ Green Compute Hub เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
การลงทุนมนุษย์และปฏิรูประบบสุขภาพ
โจทย์ข้อที่สามและสำคัญมากคือการพัฒนาทุนมนุษย์โดยจะผลักดันด้านเด็กปฐมวัยและโภชนาการให้เป็นวาระเร่งด่วนที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี และพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็ก เนื่องจากที่ผ่านมามีการลงทุนในเด็กกลุ่มนี้น้อยมาก นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้แข่งขันได้ ดึงศักยภาพวัยทำงานเต็มศักยภาพ และรับมือกับสังคมสูงวัย (Demographic Dividend)
สำหรับโจทย์ข้อที่สองมุ่งพิจารณาถึงรายจ่ายที่ยากต่อการลดทอนในงบประมาณ รัฐบาลมีข้อเสนอให้มีการทบทวนภารกิจและปรับโครงสร้างภารกิจทั้งระบบของบุคลากรภาครัฐเพื่อลดภาระซ้ำซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยการใช้กลไกด้านงบประมาณปรับลดงานที่ไม่จำเป็นและประสิทธิภาพต่ำเพื่อลดจำนวนบุคลากรภาครัฐในงบประมาณ พ.ศ. 2571
ด้านค่ารักษาพยาบาลมีการเสนอแนะให้มีการปรับระบบชดเชยค่ายาโดยใช้ระบบราคาอ้างอิง (Reference Price) หากผู้ป่วยเลือกใช้ยาที่แพงกว่าโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต้องร่วมจ่ายส่วนต่าง พร้อมทั้งจัดซื้อยารวมระดับประเทศ ใช้ Framework Agreement และ e-Catalog ตามโมเดลเดนมาร์กซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุนค่ายาได้ถึง 49%
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิเพื่อลดความแออัดและงานที่ไม่มีความจำเป็นหรือคุณค่าต่ำ พร้อมปรับระบบชำระเงินเป็น Value-Based Healthcare หรือจ่ายตามผลลัพท์สุขภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ Health Link ให้สามารถใช้ผลแล็บและภาพถ่านรังสีร่วมกันได้ทั่วประเทศเพื่อลดการตรวจซ้ำ
ในส่วนของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีการเสนอให้เร่งควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้เสร็จภายใน พ.ศ. 2571 ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่มีอยู่
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