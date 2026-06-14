รัฐบาลเตรียมปรับครม.ใหญ่ปลายปี รับมือวิกฤตทุจริตและความเชื่อมั่น

จากกระแสข่าวทุจริตในหลายกระทรวง เช่น โครงการ TH-AI Passport ที่มีข้อสงสัยเรื่องเส้นทางเงิน กรณีเหล็กจีนไร้มาตรฐาน และการโยกย้ายข้าราชการที่ส่อผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อแก้ปัญหาและรักษาเสถียรภาพ
สถานการณ์ การเมือง ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต ความเชื่อมั่น ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการ ทุจริต และความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของหลายกระทรวงสำคัญ ซึ่งรวมถึง กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตกเป็นเป้าวิจารณ์จากโครงการที่ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับพรรค การเมือง ปัญหาการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เหล็กจีน ไร้มาตรฐานที่ทะลักเข้าไทยจนเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศ และการโยกย้ายข้าราชการจำนวนมากที่ส่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลการโยกย้ายนายอำเภอและปลัดจังหวัดกว่า 500 ตำแหน่ง ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเตรียมการเพื่อเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยและแนวร่วม ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งฝ่ายค้าน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไป จนทำให้เกิดแรงกดดันให้ต้อง ปรับคณะรัฐมนตรี ครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและฟื้นฟู ความเชื่อมั่น ของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกระบุว่าเป็นกระทรวงที่มีปัญหาหนักที่สุด โดยเฉพาะจากโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบบุคคล แต่กลับถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณและการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนที่บริจาคให้กับพรรค การเมือง ที่ดูแลกระทรวงนี้ นอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์ว่ากระบวนการดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างรีบเร่งและขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของโครงการ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตกเป็นข่าวฉาวไม่แพ้กัน จากกรณีที่อนุญาตให้นำเข้า เหล็กจีน ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเหล็ก IF เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการในประเทศและสร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.
) ถล่มซึ่งยังคงเป็นที่คาใจของสังคม เนื่องจากมีความเคลือบแคลงเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการตรวจสอบการก่อสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของรัฐบาล กำลังสั่นสะเทือนอย่างหนักจากการรั่วไหลของข้อมูลการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการจำนวนมาก ซึ่งถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงระบบราชการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อมีแรงกดดันจากองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช. ) ที่กำลังสอบสวนคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทที่รับงานจากรัฐ รวมถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ที่ถูกวิจารณ์ว่าดำเนินการสอบสวนคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.
) ที่มีการกล่าวหาว่ามีการฮั้วกันอย่างล่าช้า ซึ่งคดีนี้พัวพันกับรัฐมนตรีในรัฐบาลถึง 13 คน ทำให้ฝ่ายค้านเตรียมใช้มาตรา 236 ของรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบย้อนหลังและอาจนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้วยมรสุมปัญหาการทุจริตและความเคลือบแคลงในกระบวนการยุติธรรมที่รุมเร้าจากทุกทิศทาง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ในปลายปีนี้ เพื่อผ่าตัดบุคคลที่ตกเป็นเป้าสายตาของสังคมและอุดช่องว่างของตำแหน่งที่ยังขาดอยู่ รวมทั้งเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา แม้ว่านักวิเคราะห์การเมืองจะมองว่าการปรับครั้งนี้อาจไม่เพียงพอที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นที่ถูกทำลายไปแล้ว แต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่รัฐบาลมีในขณะนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและประคองตัวเองให้อยู่รอดท่ามกลางพายุการเมืองที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบล
ปรับคณะรัฐมนตรี ทุจริต ความเชื่อมั่น กระทรวงดิจิทัล เหล็กจีน
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