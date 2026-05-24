รัฐประหารและระบอบสีน้ำเงิน – ความกังวลและการโต้ท้อของฝ่ายค้าน

ผลพวงจาก รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผ่านไป 12 ปีแล้ว แม้ในวันนี้ เราจะไม่ได้เห็นภาพของรถถังหรือกองทัพบนท้องถนน และไม่มีการใช้มาตรการเผด็จการอย่างมาตรา 44 อีกต่อไป แต่ในมุมมองของ ฝ่ายค้าน ขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชนไม่ได้จางหายไปไหนหากแต่กำลังเกิดขึ้นทุกวันในรูปแบบที่ ‘แนบเนียนและหนักหน่วง’ ยิ่งกว่าเดิม ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า ‘ ระบอบสีน้ำเงิน ’ องคาพยพทางการเมืองยุคใหม่ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จกินรวบประเทศ ทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และรุกคืบเข้ายึดกุมกลไกตรวจสอบอย่างองค์กรอิสระอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จุดเริ่มต้นของระบอบนี้ ถูกหล่อเลี้ยงด้วย ‘ ปุ๋ยชั้นดี ’อย่าง รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มรดกชิ้นสำคัญจากการ รัฐประหาร ย้อนกลับไปหลัง การเลือกตั้ง ปี 2566 ฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องยอม ‘ฮั้วอำนาจ’ จับมือจูบปากกับพรรคเพื่อไทย เพื่อจัดตั้งรัฐบาล และเมื่อ สว.
แต่งตั้งชุดเก่าหมดวาระลง ช่องโหว่ของกติกาการเลือกกันเองของ สว. ชุดใหม่ ก็กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มการเมืองสีน้ำเงินเข้ายึดกุมสภาบน ด้วยการลงทุนจัดตั้ง ‘บล็อกโหวต’ จนสามารถกวาดเก้าอี้ สว. สายสีน้ำเงินไปได้ไม่น้อยกว่า 150 คน หรือคิดเป็น 3 ใน 4 ของวุฒิสภาทั้งหมด
นักกฎหมาย ชี้รธน. 60 จะทำให้ 'บิ๊กตู่' ผงาดนั่งตำแหน่งนายกฯอีกสมัยทิศทางการเมืองปี 2566 กระต่ายไม่ตื่นตูม "ดร.ณัฎฐ์" ชี้ตัวแปร การออกแบบรัฐธรรมนูญ 2560 ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ฯ ผงาดนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกสมัย พรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้าน แม้ชนะเสียงข้างมาก ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
พรรคพลังประชารัฐ ประกาศนโยบาย ทำทันที 3 เร่งด่วน 7 เร่งรัดการเลือกตั้งที่จะเกิดในปี 2566 นี้ ถือเป็นการเลือกตั้งในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เพราะจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งขณะนี้ การปราศรัยหาเ
วาทกรรมรายวัน! 'เท้ง' ปลุกประชาชนแสดงพลังสร้าง รธน.ใหม่ หลุดพ้นระบอบสีน้ำเงิน มรดกรัฐประหาร 2557นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ว่า จากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
