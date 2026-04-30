รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ สนับสนุน Bitcoin ชี้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แสดงจุดยืนสนับสนุน Bitcoin ต่อคณะรัฐสภา ชี้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างอำนาจต่อรองของชาติ แม้ผลกระทบต่อราคาสั้นๆ อาจจำกัด
การแสดงจุดยืนสนับสนุน Bitcoin อย่างชัดเจนจาก พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ต่อคณะรัฐสภา ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญต่ออนาคตของ Bitcoin ในระยะยาว แม้ว่าผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นอาจไม่รุนแรงนัก เนื่องจากยังไม่มีการประกาศนโยบายหรือการดำเนินการซื้อสินทรัพย์จริงจังเกิดขึ้นก็ตาม คำกล่าวของเฮกเซธ ซึ่งระบุว่าเขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Bitcoin และมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างอำนาจต่อรองของชาติ เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ กล่าวถึง Bitcoin ในบริบทของ ความมั่นคงแห่งชาติ และการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีนอย่างเปิดเผยต่อหน้าสภา เฮกเซธได้กล่าวต่อคณะกรรมการว่า เขาเป็นผู้ที่สนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของ Bitcoin และเทคโนโลยีคริปโตมาเป็นเวลานาน และกิจกรรมหลายอย่างที่ กระทรวงกลาโหม กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความลับ กำลังใช้ประโยชน์จาก Bitcoin เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ คำกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ว่า กระทรวงกลาโหม กำลังพิจารณาและอาจมีการใช้งาน Bitcoin ในการปฏิบัติการลับหรือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน การสนับสนุน Bitcoin จากเฮกเซธไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยแสดงความเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับ Bitcoin หลายครั้ง ทั้งในรายการโทรทัศน์และในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนตัว โดยเคยกล่าวว่าตนเองเป็น “ผู้เผยแพร่ศาสนาคริปโต” และเชื่อว่า Bitcoin คืออนาคต รวมถึงเคยเน้นย้ำถึงคุณค่าของ Bitcoin ที่สำคัญคือการที่มันไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลใดๆ รายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเขายังระบุว่าเคยถือครอง Bitcoin ในกระเป๋า Coinbase มูลค่าสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าเขาจะขายสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ออกไปก่อนเข้ารับตำแหน่ง แต่รายงานล่าสุดระบุว่าเขายังคงถือ Bitcoin มูลค่าระหว่าง 5,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือบริบทของการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเห็นส่วนตัวในรายการโทรทัศน์ แต่เป็นการกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการรัฐสภาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหม และยังบ่งบอกถึงการมีอยู่ของกิจกรรมลับที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ภายใน กระทรวงกลาโหม ซึ่งถือเป็นระดับของการยอมรับที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเดิม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังในการตีความและหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ที่เกินจริง เนื่องจากยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหรือการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น สิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการจาก กระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับ Bitcoin หากมีการประกาศนโยบายดังกล่าว จะถือเป็นข่าวที่สำคัญและส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้าง ในขณะนี้ ราคาของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 76,496 ดอลลาร์สหรัฐฯ และข่าวการสนับสนุนจากรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวของ Bitcoin ได้เป็นอย่างดี การที่รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มให้ความสนใจและพิจารณา Bitcoin ในฐานะเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ อาจนำไปสู่การยอมรับและการใช้งาน Bitcoin ที่แพร่หลายมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของ Bitcoin ในระยะยา.
การแสดงจุดยืนสนับสนุน Bitcoin อย่างชัดเจนจาก พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต่อคณะรัฐสภา ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญต่ออนาคตของ Bitcoin ในระยะยาว แม้ว่าผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นอาจไม่รุนแรงนัก เนื่องจากยังไม่มีการประกาศนโยบายหรือการดำเนินการซื้อสินทรัพย์จริงจังเกิดขึ้นก็ตาม คำกล่าวของเฮกเซธ ซึ่งระบุว่าเขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Bitcoin และมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างอำนาจต่อรองของชาติ เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวถึง Bitcoin ในบริบทของความมั่นคงแห่งชาติและการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีนอย่างเปิดเผยต่อหน้าสภา เฮกเซธได้กล่าวต่อคณะกรรมการว่า เขาเป็นผู้ที่สนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของ Bitcoin และเทคโนโลยีคริปโตมาเป็นเวลานาน และกิจกรรมหลายอย่างที่กระทรวงกลาโหมกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความลับ กำลังใช้ประโยชน์จาก Bitcoin เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ คำกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ว่ากระทรวงกลาโหมกำลังพิจารณาและอาจมีการใช้งาน Bitcoin ในการปฏิบัติการลับหรือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน การสนับสนุน Bitcoin จากเฮกเซธไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยแสดงความเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับ Bitcoin หลายครั้ง ทั้งในรายการโทรทัศน์และในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนตัว โดยเคยกล่าวว่าตนเองเป็น “ผู้เผยแพร่ศาสนาคริปโต” และเชื่อว่า Bitcoin คืออนาคต รวมถึงเคยเน้นย้ำถึงคุณค่าของ Bitcoin ที่สำคัญคือการที่มันไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลใดๆ รายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเขายังระบุว่าเคยถือครอง Bitcoin ในกระเป๋า Coinbase มูลค่าสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าเขาจะขายสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ออกไปก่อนเข้ารับตำแหน่ง แต่รายงานล่าสุดระบุว่าเขายังคงถือ Bitcoin มูลค่าระหว่าง 5,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือบริบทของการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเห็นส่วนตัวในรายการโทรทัศน์ แต่เป็นการกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการรัฐสภาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหม และยังบ่งบอกถึงการมีอยู่ของกิจกรรมลับที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ภายในกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือเป็นระดับของการยอมรับที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเดิม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังในการตีความและหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ที่เกินจริง เนื่องจากยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหรือการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น สิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับ Bitcoin หากมีการประกาศนโยบายดังกล่าว จะถือเป็นข่าวที่สำคัญและส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้าง ในขณะนี้ ราคาของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 76,496 ดอลลาร์สหรัฐฯ และข่าวการสนับสนุนจากรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวของ Bitcoin ได้เป็นอย่างดี การที่รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มให้ความสนใจและพิจารณา Bitcoin ในฐานะเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ อาจนำไปสู่การยอมรับและการใช้งาน Bitcoin ที่แพร่หลายมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของ Bitcoin ในระยะยา
Bitcoin Cryptocurrency สหรัฐอเมริกา กระทรวงกลาโหม ความมั่นคงแห่งชาติ
United States Latest News, United States Headlines
