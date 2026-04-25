รัฐมนตรีอิหร่านเยือนปากีสถาน คาดสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจาสันติภาพรอบใหม่

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางเยือนปากีสถานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับสหรัฐฯ ภายใต้การไกล่เกลี่ยของปากีสถาน ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลาอิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่ภายใน 3-5 วัน
การเดินทางเยือนปากีสถานของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและการคาดการณ์การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดกำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด แหล่งข่าวจากรัฐบาลปากีสถานยืนยันว่า นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน จะเดินทางถึงปากีสถานในวันนี้ (24 เมษายน) พร้อมคณะผู้แทนเจรจาจากอิหร่าน โดยคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดในช่วงค่ำ การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังความพยายามไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่องจากปากีสถาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง ความหวังในการฟื้นฟูการเจรจาสันติภาพรอบที่สองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ประกาศขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตามคำร้องขอจากปากีสถาน แม้จะยังไม่มีการระบุกรอบเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะดำเนินต่อไปจนกว่าอิหร่านจะยื่นข้อเสนอใหม่ที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพต่อสหรัฐฯ การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐฯ ในการเปิดโอกาสให้อิหร่านในการแสดงความตั้งใจจริงในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ด้านโลจิสติกส์และความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้เดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเจรจาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของสหรัฐฯ ในการเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ สื่อหลายสำนักรายงานถึงความคืบหน้าในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์อ้างแหล่งข่าวในกรุงอิสลามาบัดว่า ความคืบหน้าในการไกล่เกลี่ยมีความชัดเจนมากขึ้น และอาจนำไปสู่การเจรจารอบใหม่ภายใน 36–72 ชั่วโมงข้างหน้า ขณะเดียวกัน สื่อออนไลน์ Axios ของสหรัฐฯ รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะให้เวลาอิหร่านประมาณ 3–5 วัน ในการยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ หากอิหร่านไม่สามารถทำตามกรอบเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด ข้อตกลงหยุดยิงที่ขยายเวลาไว้อาจสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ย้ำว่า “ข้อตกลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เปิดกว้างโดยไม่มีวันจบสิ้น” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความคาดหวังของสหรัฐฯ ที่จะเห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการเจรจาครั้งนี้ การเจรจาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง และผลลัพธ์ที่ได้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสมดุลของอำนาจในระดับโลก การที่ปากีสถานเป็นเจ้าภาพในการเจรจาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของประเทศในการเป็นคนกลางในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ และความมุ่งมั่นของปากีสถานในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
