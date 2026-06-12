รัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการ 3 มิติเพื่อแก้ไขวิกฤตโรคใบด่างและขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

การประชุมระดับรัฐมนตรีอนุมัติแผน 3 มิติที่รวมการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ, การผลิตท่อนพันธุ์ 1,600 ล้านลำต่อปี, และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมรัฐ‑เอกชน‑เกษตรกร เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยอย่างยั่งยืน
การประชุมระดับรัฐมนตรีได้พิจารณาและอนุมัติข้อเสนอเร่งด่วน 8 รายการ เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในช่วงวิกฤต โรคใบด่าง ของ มันสำปะหลัง และปัญหาขาดแคลน ท่อนพันธุ์ โดยยกระดับเป็น "แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ 3 มิติ" ซึ่ง{\n\n}มิติแรกมุ่งเน้นการยกระดับการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยงบประมาณประมาณ 9,000‑10,000 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่างโครงการ "พลิกโฉมการผลิต มันสำปะหลัง ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผลผลิตสูงอย่างยั่งยืน" โครงการนี้ตั้งเป้าการใช้เทคโนโลยี การเกษตร แม่นยำ เช่น ระบบประทานน้ำหยด พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ การบินโดยโดรนพร้อม AI และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมระบบเกษตรคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเครดิตคาร์บอน อีกมิติหนึ่งคือการสร้างความมั่นคงด้าน ท่อนพันธุ์ โดย : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.
การประชุมระดับรัฐมนตรีได้พิจารณาและอนุมัติข้อเสนอเร่งด่วน 8 รายการ เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในช่วงวิกฤตโรคใบด่างของมันสำปะหลังและปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์ โดยยกระดับเป็น "แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ 3 มิติ" ซึ่ง{\n\n}มิติแรกมุ่งเน้นการยกระดับการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยงบประมาณประมาณ 9,000‑10,000 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่างโครงการ "พลิกโฉมการผลิตมันสำปะหลังไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผลผลิตสูงอย่างยั่งยืน" โครงการนี้ตั้งเป้าการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ เช่น ระบบประทานน้ำหยด พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ การบินโดยโดรนพร้อม AI และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมระบบเกษตรคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเครดิตคาร์บอน อีกมิติหนึ่งคือการสร้างความมั่นคงด้านท่อนพันธุ์โดย : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
มันสำปะหลัง โรคใบด่าง เทคโนโลยีเกษตร ท่อนพันธุ์ แผนปฏิบัติการ 3 มิติ
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