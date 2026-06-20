รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่น้ำมันเข้าสู่ขาลง

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่น้ำมันเข้าสู่ขาลงและโรงกลั่นน้ำมันอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนหรืออขาดทุนสต็อก
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่ น้ำมัน เข้าสู่ขาลงและ โรงกลั่น น้ำมัน อาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนหรืออขาดทุนสต็อกว่า เป็นเรื่องของ โรงกลั่น เพราะตอนที่ น้ำมัน ขาขึ้นก็เก็บกำไรไปแล้ว ตอนนี้รอบแห่งการหมุน หรือไซเคิลเป็นอีกไซเคิลหนึ่งคือ น้ำมัน ขาลง เพราะฉะนั้นหากขาดทุนก็ต้องรับสภาพไป เพราะก็เก็บกำไรมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนที่รัฐไปบี้มาจาก 6 โรงกลั่น ก่อนหน้านี้ เพื่อนำมาเป็นส่วนลดราคา น้ำมัน ให้กับประชาชน เป็นการบี้ค่าการกลั่นประมาณ 8,300 ล้านบาท หรือ 2,400 ล้านลิตร ตอนที่ น้ำมัน ถูกก็ขายแพง ฉะนั้นตอนแพงก็ต้องขายถูก นี่เป็นไซเคิลเป็นสิ่งที่ต้องรับสภาพ อย่างไรก็ดี ที่ดำเนินการตอนนี้คือใช้อำนาจตาม พ.
ร. ก. เป็นอำนาจชั่วคราว เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างนิ่ง และ พ. ร.
ก. ไม่ได้ใช้ก็ต้องปรับโครงสร้างน้ำมันอยู่ดี อ้างอิงราคาสิงคโปร์ควรจะต้องไปบวกพรีเมียมไหม ประเด็นเหล่านี้ก็ต้องมาดู หรือในอนาคตควรจะต้องมีกลไกจัดการจำกัดค่าการกลั่นโดยอัตโนมัติหรือไม่ ไม่ให้พุ่งสูงเกินไปเพราะปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยพบที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปพุ่งสูงเกินน้ำดิบไปมาก แล้วทำให้ค่าการกลั่นพุ่งสูงผิดปกติก็มาใช้อำนาจ พ.
ร. ก. เข้ามาจัดการลดค่าการกลั่นกำหนดค่าการกลั่นใหม่ แต่เป็นการใช้อำนาจตาม พ. ร.
ก. สิ่งที่ต้องการคือ ในสถานการณ์ปกติก็ควรมีกลไกแบบนี้ด้วย ก็ใช้ กบง. ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ให้ทีมสุดซอย เข้ามาดู ส่วนเรื่องจับน้ำมันเถื่อนทาง DSI ก็เริ่มออกหมายเรียกแล้
น้ำมัน โรงกลั่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณีที่น้ำมันเข้าสู่ขาลง