รัฐทีมชาติไทยสามารถซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลสวยๆ เพื่อเปิดให้ร้านอาหารทุกขนาดเปิดรับชมได้ฟรี

นักวิเคราะห์มองว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลสามารถเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจร้านอาหารและบริการ เนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมารับประทานอาหารและใช้จ่ายนอกบ้านมากขึ้น ส่งผลให้ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม รวมถึงสถานบันเทิง มีลูกค้าเพิ่มขึ้นในช่วงการแข่งขัน ปัญหาหลักคือ การเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลภายในร้านอาหารมักติดข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ เนื่องจากสิทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ผู้สนับสนุนหลักหรือเอกชนรายใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขผูกพันกับแบรนด์สินค้า จึงจะสามารถเปิดให้ลูกค้ารับชมได้ นางฐนิวรรณ กล่าวว่า หากรัฐบาลเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์และเปิดให้ประชาชนรับชมแบบ “ฟรีลิขสิทธิ์” จะช่วยลดข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้ร้านอาหารทุกขนาดสามารถเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลได้โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่ม ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ แม้งบประมาณ 1,400 ล้านบาท จะเป็นวงเงินค่อนข้างสูง แต่หากสามารถทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ควรสนับสนุน เพราะปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนหลายด้าน ทั้งค่าไฟ ค่าแรง และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
