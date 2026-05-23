รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พี่น้องชาวไทย: ประเด็นข้อตกลงและการแก้ไข

พี่น้องชาวไทย เตรียมเข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารครั้งที่ผ่านมา พร้อมต้นสังกัดห้ามทำรัฐประหารกันใหม่... แต่ปัญหาที่ยังคงมีอยู่อีกก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอาจจะทำให้คนไทยได้ระบอบของผู้มีอำนาจบางคนที่เมื่อได้ครองอำนาจแล้วก็เกิดการโกงกินทรัพย์สินของแผ่นดินแบบวินาศสันตะโร โกงกันเป็นเครือข่ายไปถึงระดับหมู่บ้าน พี่น้องของเราต้องตระหนักรู้และช่วยกันป้องกัน.

ในสังคมประชาธิปไตย เมื่อมีการ เลือกตั้ง เสร็จแล้ว ก็จะมี พรรคที่ชนะ จัดตั้ง รัฐบาล โดยรวมเสียงพรรคต่างๆ เข้าด้วยกันให้มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส.

ในสภา และต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งมากพอสมควร เพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ ไม่ถูกฝ่ายค้านโค่นล้มได้ง่ายๆ เพื่อให้อยู่ได้ครบวาระ บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง...

ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็อาจจะทำให้คนไทยได้ระบอบของผู้มีอำนาจบางคนที่เมื่อได้ครองอำนาจแล้วก็เกิดการโกงกินทรัพย์สินของแผ่นดินแบบวินาศสันตะโร โกงกันเป็นเครือข่ายไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยที่ฝ่ายค้านและประชาชนไม่อาจจะทำอะไรเขาได้ จนทหารต้องออกมาแก้ไขปัญหาด้วยการทำรัฐประหาร..

