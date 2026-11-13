รัฐซื้อเพิ่ม 4.5 แสน กก. ใบยาเวอร์จิเนีย รับมือผลผลิตล้นตลาด
สำนักงานยาสูบแห่งประเทศไทยอนุมัติเพิ่มปริมาณจัดหาใบยาเวอร์จิเนียอีก 450,000 กิโลกรัม จากเป้าหมายเดิม รวมเป็น 5.18 ล้านกิโลกรัม เพื่อบรรเทาปัญหาผลผลิตส่วนเกินและช่วยเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ
นาย ภภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการ สำนักงานยาสูบ แห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ สำนักงานยาสูบ แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอและอนุมัติมติสำคัญในการขยายวงเงินและปริมาณการจัดหา ใบยาเวอร์จิเนีย เพื่อการผลิตภายในประเทศ สำหรับฤดูกาลผลิต ปี 2569 /2570 เพิ่มเติมอีก 450,000 กิโลกรัม
ขยายเป้าหมายรับซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
การตัดสินใจเพิ่มปริมาณการรับซื้อดังกล่าว ส่งผลให้เป้าหมายรวมของสำนักงานยาสูบแห่งประเทศไทยในการจัดหาใบยาเวอร์จิเนียในปีการผลิตรอบนี้ ขยับขึ้นจากเดิมที่ 4.73 ล้านกิโลกรัม เป็น 5.18 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเป็นการยกระดับนโยบายเพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินจากแปลงปลูก และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบที่กำลังเผชิญสภาวะล้นตลาดอย่างหนักAlso readการยาสูบฯ เพิ่มโควตารับซื้อใบยาเวอร์ยิเนีย 4.5 แสนกิโลกรัม ช่วยชาวไร่
สาเหตุมาจากโควตาและผลผลิตส่วนเกิน
สาเหตุหลักของการตัดสินใจครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังสำนักงานยาสูบแห่งประเทศไทย รับทราบปัญหาจากเกษตรกรจำนวนมากที่มีใบยาเวอร์จิเนียส่วนเกินจากโควตาที่ได้รับจัดสรรไว้ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งมอบผลผลิตทั้งหมดให้แก่หน่วยงานรัฐได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรบางส่วนที่ต้องแบกรับภาระผลผลิตค้างสต็อก而无法จำหน่าย ทำให้รัฐต้องเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดใบยาเวอร์จิเนียอย่างเร่งด่วน
เกษตรกรเผชิญแรงกดดันรอบด้าน
แม้รัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือ แต่เกษตรกรยังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านจากปัจจัยภายนอก ทั้งภัยธรรมชาติที่ unpredictability และต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนคือ ค่าพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรการเกษตร ค่าขนส่งผลผลิตจากแปลงปลูกเข้าสู่สถานรับซื้อ รวมถึงราคาปุ๋ยและสารบำรุงพืชที่เพิ่มขึ้น
สภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพของชาวไร่ยาสูบ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุทางการเกษตร ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณานโยบายสนับสนุนเพื่อรักษาแรงจูงใจในการปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดนี้
นโยบายดูแล兼顾เสถียรภาพทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม นายภภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มปริมาณรับซื้อในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเปิดกว้างแบบไร้ขีดจำกัด แต่สำนักงานยาสูบแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาควบคู่ไปกับความต้องการใช้ใบยาภายในโรงงานผลิต และระดับสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริง เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างเหมาะสม
มาตรการนี้ยังต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและการดำเนินงานขององค์กรด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาระหนี้สินหรือความเสียหายทางการเงินต่อสำนักงานยาสูบแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน หน่วยงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบ พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์และศักยภาพที่ดำเนินการได้จริง
เป้าหมายสูงสุดของนโยบายนี้คือการรักษาความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐกับเกษตรกร เพื่อประคองอาชีพชาวไร่ยาสูบให้อยู่รอด และสามารถสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมยาสูบไทยในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นตอและรองรับสถานการณ์ความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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