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รัชดา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ

ข่าวการเมือง News

รัชดา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ
รัชดา ธนาดิเรกสำนักนายกรัฐมนตรีเสรีภาพสื่อ
📆6/20/2026 6:27 AM
📰thestandardth
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รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์และรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อ โดยมีการกล่าวอ้างว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการมอนิเตอร์ ติดตาม หรือเฝ้าระวังการทำงานของสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษ

วันนี้ (20 มิถุนายน) รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแส ข่าว แพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์และรายงาน ข่าว เกี่ยวกับประเด็น เสรีภาพสื่อ โดยมีการกล่าวอ้างว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการมอนิเตอร์ ติดตาม หรือเฝ้าระวังการทำงานของสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษ ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ ไม่มีคำสั่งแทรกแซง และไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกดดันการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง รัชดา เน้นย้ำว่า รัฐบาลภายใต้การนำของอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยึดมั่นในหลักการอย่างชัดเจนว่า เสรีภาพของสื่อมวลชนคือกลไกและฟันเฟืองสำคัญในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลให้ความเคารพต่อการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ หรือผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะ (Content Creator) โดยเฉพาะการรายงาน ข่าว สารที่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ พร้อมยืนยันว่าไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่อย่างแน่นอน ซึ่งข้อเท็จจริงที่สะท้อนให้เห็นในปัจจุบันคือ สื่อมวลชนยังคงสามารถนำเสนอ ข่าว ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้อย่างเป็นอิสระและต่อเนื่อง ซึ่งหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นจริง ภาพการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ย่อมไม่สามารถปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะได.

วันนี้ (20 มิถุนายน) รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์และรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อ โดยมีการกล่าวอ้างว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการมอนิเตอร์ ติดตาม หรือเฝ้าระวังการทำงานของสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษ ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ ไม่มีคำสั่งแทรกแซง และไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกดดันการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง รัชดา เน้นย้ำว่า รัฐบาลภายใต้การนำของอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยึดมั่นในหลักการอย่างชัดเจนว่า เสรีภาพของสื่อมวลชนคือกลไกและฟันเฟืองสำคัญในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลให้ความเคารพต่อการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ หรือผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะ (Content Creator) โดยเฉพาะการรายงานข่าวสารที่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ พร้อมยืนยันว่าไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่อย่างแน่นอน ซึ่งข้อเท็จจริงที่สะท้อนให้เห็นในปัจจุบันคือ สื่อมวลชนยังคงสามารถนำเสนอข่าว ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้อย่างเป็นอิสระและต่อเนื่อง ซึ่งหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นจริง ภาพการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ย่อมไม่สามารถปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะได

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รัชดา ธนาดิเรก สำนักนายกรัฐมนตรี เสรีภาพสื่อ การเมือง ข่าว

 

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