รังสิมันต์ โรม ยืนยันหลักฐานแน่น พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 18 รัฐมนตรีเต็มรูปแบบ
นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน ยืนยันความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 18 รัฐมนตรีด้วยหลักฐานหนักแน่น มุ่งเป้าระบอบน้ำเงินกินรวบประเทศ
นาย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการ อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรี เป็นรายบุคคล ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ว่า พรรคมีความพร้อมอย่างเต็มความสามารถแล้ว
รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่า ทีมงานได้พยายามใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อให้การนำเสนอในสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพAlso readUSTR เสนอปรับภาษีไทยสูงสุด 18% ตามมาตรา 301 จากข้อกล่าวหาผลิตเกิน
โครงสร้างหลักฐานและแผนการอภิปราย
นายรังสิมันต์ โรม ยืนยันอย่างชัดเจนว่า พรรคประชาชนมิได้มีเจตนาจะเข้าทำการอภิปรายโดยปราศจากพยานหลักฐาน แต่กลับมีฐานข้อมูลและเอกสารที่หนักแน่นและครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม
ในส่วนของจำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายนั้น มีเป้าหมายครอบคลุมทั้ง 18 คนที่มีรายชื่ออยู่ในวาระ โดยนายรังสิมันต์ โรม ได้จัดทำแผงผังการจัดหมวดหมู่ (Grouping map) เพื่อแบ่งแยกประเด็นปัญหาออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
โครงสร้างนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมว่าการกระทำความผิดในแต่ละด้านสะท้อนถึงปัญหาอะไรในภาพกว้าง ไม่ใช่การจับผิดเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เป็นการชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ประเด็นสำคัญและการพุ่งเป้าตรวจสอบ
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายรังสิมันต์ โรม ว่ามีการพุ่งเป้าไปที่ประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่ คำตอบคือจะมีหลากหลายประเด็นครอบคลุมหลายมิติ โดยบางประเด็นอาจมีรัฐมนตรีหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้อง
รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าการอภิปรายจะมีลักษณะถึงลูกถึงคนแน่นอน เพราะเชื่อว่ามีการกระทำผิดที่ปรากฏชัดเจนหลายกรณี ซึ่งสามารถดำเนินการเอาผิดทั้งในระดับทางการเมืองและทางกฎหมายได้
ประเด็นสำคัญที่นายรังสิมันต์ โรม ยกขึ้นมาอ้างถึงคือการกล่าวหาว่ากำลังมีระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกินรวบประเทศไทย ซึ่งการกระทำผิดต่างๆ ที่ถูกยกขึ้นมาอ้างว่ามีนั้น ไม่ได้แตกต่างไปจากพฤติกรรมขององค์กรอาชญากรรม
ความเข้มข้นของผู้แทนที่จะอภิปราย
ในส่วนของผู้ที่จะขึ้นอภิปราย นายรังสิมันต์ โรม ยืนยันว่ามีความเข้มข้นแน่นอน และเตรียมรายชื่อผู้อภิปรายไว้มากกว่าหนึ่งคน แต่ขอปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนหรือระบุชื่อผู้แทนคนใด
เหตุผลที่ไม่เปิดเผยตัวเลขดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ฟังหรือสาธารณะสามารถเดาหรือคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าใครจะเป็นคนขึ้นอภิปรายในเรื่องใดบ้าง โดยระบุเพียงว่ามีรายชื่อหลายคนจริงๆ ในทีม
เป้าหมายหลักของการเตรียมการครั้งนี้ คือการทำให้กระบวนการอภิปรายเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป โดยยังคงรักษาความถูกต้องและเข้มแข็งของข้อมูลทางกฎหมายไว้ให้มากที่สุด
แนวทางการดำเนินคดีและความเชื่อมั่น
นายรังสิมันต์ โรม ชี้ให้เห็นว่า หากประเทศนี้ปกครองด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง การเอาผิดกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดนั้น สามารถทำได้กับทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น
ความเชื่อมั่นนี้มาจากพื้นฐานของข้อมูลที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ ซึ่งพรรคประชาชนยืนยันว่าจะใช้กระบวนการทางรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
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