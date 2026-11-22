รังสิมันต์ โรม หนุนใจ 'ไอซ์ รักชนก' ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 112
รังสิมันต์ โรม ส่งกำลังใจให้ไอซ์ รักชนก ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดี 112 พรุ่งนี้ 23 พฤศจิกายน 2569 ยืนยันการต่อสู้ทางการเมืองอย่างสันติและธรรมดา
นาย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้า พรรคประชาชน ได้เผยแพร่ข้อความผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัว เพื่อแสดงการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจาก พรรคประชาชน เช่นเดียวกัน
ก่อนที่นางสาวรักชนก akanเดินทางไปรับฟังคำพิพากษาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งกำหนดการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (23 พฤศจิกายน 2569) เวลา 09.00 น. การโพสต์ข้อความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้กำลังใจแก่นักการเมืองหญิงรายนี้ท่ามกลางกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่Also readศาลอุทธรณ์นัดอ่านคำพิพากษาคดี 112 ไอซ์ รักชนก พรุ่งนี้ 23 พ.ย. ยืนยันไม่เลื่อน
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างนักต่อสู้
นายรังสิมันต์ ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรู้จักระหว่างตนเองกับ นางสาวรักชนก โดยระบุว่าแม้ทั้งสองจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่การได้พบกันครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการชุมนุมทางการเมือง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน เพื่อขับไล่รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ในค่ำคืนนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้มาตรการรุนแรงด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงที่ผสมสารเคมีและแก๊สน้ำตาในช่วงหัวค่ำ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมจำนวนมาก ขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนอลหม่านและการสื่อสารที่ยากลำบาก นายรังสิมันต์และทีมงานได้ลงไปสังเกตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ
จู่ๆ นางสาวรักชนกและเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมการชุมนุมก็ได้เดินผ่านมาและร้องขอความช่วยเหลือให้นายรังสิมันต์ช่วยโพสต์แจ้งข่าวสารสำคัญ แก่สาธารณชน เนื่องจากต้องการชี้แจงว่าแกนนำการชุมนุมที่แยกปทุมวันได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว และทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้เปิดทางให้มวลชนเดินผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อเดินทางกลับได้
นางสาวรักชนกชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนั้นเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุการณ์ชุมนุมยังไม่สิ้นสุด ทั้งที่แท้จริงแล้วผู้ชุมนุมต้องการเดินทางกลับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
เส้นทางทางการเมืองและการพิสูจน์ตนเองในสังกัดพรรค
ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคของการเลือกตั้งปี 2566 นางสาวรักชนกได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการเข้าสู่สนามการเมืองด้วยการเสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แม้ว่าในขั้นตอนแรกพรรคก้าวไกล (ในขณะนั้น) ไม่ได้เลือกให้นางสาวรักชนกเป็นว่าที่ผู้สมัครในรอบแรก
อย่างไรก็ตาม นางสาวรักชนกไม่ได้ย่อท้อหรือถอดใจกับความล้มเหลวเบื้องต้น แต่กลับมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการลงพื้นที่ทำประโยชน์และทำการบ้านตามโจทย์ของพรรคการเมืองอย่างหนักแน่น จนท้ายที่สุดที่ประชุมพรรคมีมติเห็นชอบให้นางสาวรักชนก เป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตบางบอน
เขตบางบอนถือเป็นเขตเลือกตั้งที่ท้าทายและมีความยากลำบากในการชนะการเลือกตั้งอย่างมาก เนื่องจากเดิมทีเป็นพื้นที่ที่ตระกูลการเมืองสายเดิมครองอำนาจมานานและมีความเข้มแข็งสูง แต่ นางสาวรักชนก กลับไม่หวั่นไหวและไม่มีความหวาดหวั่นต่อความยากลำบากดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย
ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว นางสาวรักชนกมักจะมีวาทกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ให้ดีกว่าเดิมในทุกๆ วัน และพร้อมรับผลลัพธ์ของการแข่งขันทางการเมือง โดยระบุว่าแม้จะแพ้แต่ก็ยังช่วยเพิ่มคะแนนในสลับบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองได้ แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณทางการเมืองที่วางประโยชน์ส่วนรวมและพรรคไว้เหนือความสำเร็จส่วนตัว
บทสรุปของมนุษย์ธรรมดาผู้ต่อต้านความไม่เป็นธรรม
นายรังสิมันต์ เลือกที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ในวันที่ นางสาวรักชนก จะต้องเดินทางไปยังศาลอุทธรณ์ เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีมาตรา 112 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อตอกย้ำความจริงเกี่ยวกับตัวตนของ นางสาวรักชนก ศรีนอก
ข้อความดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า นางสาวรักชนก คือมนุษย์คนหนึ่งที่ทำหน้าที่ทางการเมืองโดยไม่ได้มีความต้องการแสวงหาตำแหน่ง ชื่อเสียง หรือเกียรติยศใดๆ เป็นเป้าหมายหลัก แต่เธอคือเพื่อนคือลูกสาวของพ่อแม่คือลูกศิษย์ของครูอาจารย์และเคยเป็นอดีตแม่ค้าออนไลน์ที่ตัดสินใจก้าวออกมาเพื่อต่อต้านความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศ
เธอคือนักการเมืองที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน พูดในสิ่งที่คิดและเชื่ออย่างตรงไปตรงมา รวมถึงใช้วิธีการต่อต้านอย่างสันติกับสิ่งที่เธอเห็นว่าไม่ถูกต้อง ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง
ในวันพรุ่งนี้ (23 พฤศจิกายน 2569) นายรังสิมันต์ โรม จะเดินทางไปให้กำลังใจ นางสาวรักชนก ศรีนอก ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ในฐานะเพื่อน ในฐานะพี่ หรือในบทบาทอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนาน ท่ามกลางความกดดันของกระบวนการยุติธรรมที่กำลังจะมาถึง
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