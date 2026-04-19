รังสิต สู่ 'ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่' พลิกโฉม 'เมืองหน้าด่าน' สู่โอกาสทอง

รังสิตกำลังก้าวข้ามภาพจำ 'เมืองหน้าด่าน' สู่ 'ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่' ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการลงทุนมหาศาลจากภาคเอกชน การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ และฐานทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่ง ดึงดูดการลงทุน สร้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล
จากอดีตที่ ‘ รังสิต ’ เป็นเพียงภาพจำของ ‘เมืองหน้าด่าน’ (Gateway) ที่ผู้คนส่วนใหญ่มักขับรถผ่านเพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้ ทำเลศักยภาพแห่งนี้กำลังเผชิญกับการปรับเปลี่ยนบทบาทเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ กลายสภาพเป็น ‘ศูนย์กลาง เศรษฐกิจ ใหม่’ (New Economic Hub) ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์ของการผสานพลังอันแข็งแกร่งระหว่างโครงข่าย คมนาคม ที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ อภิมหาโปรเจกต์ การลงทุน จากภาคเอกชนรายใหญ่
และฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จนกลายเป็น ‘หน้าต่างแห่งโอกาส’ ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง จุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นสะเทือนวงการอสังหาริมทรัพย์และสร้างความฮือฮาไปทั่ว คือการประกาศแลนด์มาร์คใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) บนเนื้อที่กว่า 750 ไร่ ซึ่งถือเป็นโครงการแบบมิกซ์ยูส (Mixed-Use) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย ด้วยมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1.1 แสนล้านบาท โครงการนี้มีขนาดใหญ่กว่า Central Phuket (110 ไร่) และ Central Chiangmai Airport (130 ไร่) หลายเท่าตัว โดยนิยามใหม่ของเมืองรังสิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ศูนย์การค้า แต่ยังครอบคลุมถึงอาคารสำนักงานเกรดเอ เพื่อดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้เข้ามาตั้งฐานการดำเนินงาน โรงแรมหรูและศูนย์ประชุมที่พร้อมรองรับการจัดงานอีเวนต์ระดับนานาชาติ และที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม การมาถึงของ Central Rangsit นี้ เมื่อรวมกับความแข็งแกร่งที่มีอยู่เดิมของ Future Park Rangsit และ Zpell จะก่อให้เกิด ‘Double Hub’ เชิงพาณิชย์ที่ทรงพลัง สร้างแรงดึงดูดกำลังซื้อจากประชากรในพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี และกรุงเทพมหานครตอนเหนือทั้งหมด ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้รังสิตก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ได้เข้ามาอำนวยความสะดวกให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ใช้เวลาเพียง 20-25 นาที และในอนาคตปี 2572 ส่วนต่อขยายรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะยิ่งเชื่อมโยง ‘นิเวศการศึกษา’ เข้ากับเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ ระบบถนนเป็นอีกหนึ่งจุดแข็ง ด้วยการเป็นจุดบรรจบของถนนสายหลักสำคัญหลายสาย ทั้งถนนวิภาวดี-รังสิต, ถนนพหลโยธิน, วงแหวนกาญจนาภิเษก และมอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-โคราช) ซึ่งถือเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รวดเร็วที่สุด ความใกล้ชิดกับท่าอากาศยานดอนเมืองยังช่วยส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบินและการท่องเที่ยวให้เติบโตยิ่งขึ้น ข้อมูลจากบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่เข้ามาปักหมุดพัฒนาโครงการในย่านรังสิตอย่างต่อเนื่อง ระบุว่ารังสิตเป็นศูนย์รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีประชากรรวมกันกว่า 124,030 คน ซึ่งหมายถึงดีมานด์ที่คงที่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์และบริการตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘Campus Condo’ ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนการเช่า (Rental Yield) ที่เสถียร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายราย เช่น AssetWise, SC Asset และ Sansiri ต่างเข้ามาแข่งขันในเซกเมนต์นี้อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ รังสิตยังเป็นที่ตั้งของ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้รังสิตเปรียบเสมือน ‘Silicon Valley ตอนเหนือ’ ยิ่งไปกว่านั้น รังสิตยังเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ด้วยศูนย์การค้าและแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน เช่น Future Park, Zpell, Robinson, Lotus’s และ Market Village รวมถึงตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ขณะเดียวกันก็มีโรงพยาบาลชั้นนำที่พร้อมรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเปาโล รังสิต เบื้องหลังความคึกคักทางเศรษฐกิจของรังสิตคือภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของโรงงานกว่า 3,000 แห่ง และสร้างการจ้างงานมากกว่า 200,000 คน ทำให้รังสิตกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับ ‘Smart Warehouse’ รองรับการเติบโตของ E-commerce และเป็นจุดกระจายสินค้า (Cross-Docking) ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค รายได้จากการขนส่งและเก็บสินค้าในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวถึง 3.7% ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของรังสิตในอนาคตคือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) โดยแผนแม่บทได้มุ่งเน้นโมเดล 4D Model ที่ให้ความสำคัญกับความหนาแน่น (Density) และความหลากหลาย (Diversity) ของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีในรัศมี 600-1,000 เมตร โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนารังสิตให้เป็น ‘เมืองอัจฉริยะ’ ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ภายใน 10 นาที ผ่านการเดินหรือจักรยาน เพื่อลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล บทสรุปจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ระบุว่าดัชนีราคาที่ดินเปล่าในพื้นที่แถบรังสิตพุ่งสูงขึ้นถึง 18.3% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาที่ดินรอบสถานีคูคตก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7.45% ด้วยปัจจัยหนุนทั้งจากผังเมืองใหม่ที่ปลดล็อกการพัฒนาอาคารสูง และการลงทุนมูลค่าแสนล้านจากภาคเอกชน ทำให้รังสิต ไม่ใช่แค่ย่านที่อยู่อาศัย แต่กำลังจะก้าวขึ้นเป็น ‘หัวรถจักร’ ทางเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ เข้ากับภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 อย่างน่าจับตามอ
