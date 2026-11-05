รังสิมันต์ โรม แฉปืนลอบยิงกมลศักดิ์ยังไม่ถูกทำลาย อาจมีอิทธิพลบงการกระบวนการยุติธรรม
รังสิมันต์ โรม ประธาน กมธ.กฎหมาย ยืนยันอาวุธปืนคดีลอบยิงกมลศักดิ์ยังอยู่ ระบบยุติธรรมอัมพาตจากอิทธิพล บ่งชี้ถึงการปิดบังข้อเท็จจริงโดยผู้มีอำนาจสูง
นาย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญหลังการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ว่า อาวุธปืนที่ใช้ในการลอบยิงนาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นราธิวาส พรรคประชาชาติ ยังไม่ถูกทำลายตามคำอ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าอาจมีการชี้แจงข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงระบบที่มีผู้ทรงอิทธิพลเข้ามาบงการจนทำให้กระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ชะงักงันอย่างรุนแรง
ความขัดแย้งข้อมูลอาวุธปืนกับกองทัพเรือ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ปืนที่ยังคงอยู่รอดนั้นอาจไม่ใช่เพียงกระบอกเดียว แต่เป็นสัญญาณว่าอาวุธบางส่วนที่อ้างว่าถูกทำลายไปแล้ว ได้หลุดรอดเข้าสู่ระบบและถูกนำไปใช้ในกรณีอื่น ๆ อีกหลายครั้ง ส่งผลให้เกิดคำถามต่อความโปร่งใสของการชี้แจงจากทางกองทัพเรือต่อหน้าคณะกรรมาธิการ หากมีการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูล จะเป็นการสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของรัฐและความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการระดับสูงAlso readช่างเอ๋ แจ้งความเอาผิดก๊อต อธิป จงใจปลอมลายเซ็นเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท จี้สอบเข้ม หลังบุ๋ม ปนัดดา ถูกออกหมายจับ
ปัญหาข้อมูลโทรศัพท์ที่สอบสวนภาค 9 ใช้ไม่ได้
ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัย ซึ่งทางผู้ให้บริการเครือข่ายมีหน้าที่ส่งมอบให้กับตำรวจภูธรภาค 9 อย่างสม่ำเสมอทุกวัน แต่คณะสอบสวนกลับไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่หัวหน้าคณะสอบสวนก็ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวได้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีการแทรกแซงหรือปิดกั้นเส้นทางการสืบสวนโดยบุคคลภายนอกที่มีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
คำสั่งยุติการสอบสวนของ DSI หลังพบนายกฯ
ก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ตั้งองค์คณะเพื่อพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ต่อมาในวันที่ 17 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ไปเยี่ยมเยียนนายกมลศักดิ์ที่บ้านพักของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ก่อนที่วันที่ 21 เมษายน 2569 จะมีการสั่งยุติการสืบสวนของ DSI ทันที ทั้งที่คดีนี้มีลักษณะซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อความรอบคอบและความเป็นธรรมสูงสุด
ความพยายามตัดตอนคดีให้จบลงอย่างรวดเร็ว
นายรังสิมันต์ ตั้งข้อสังเกตว่าการสั่งยุติการสืบสวนเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่มีการกำชับจากนายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการหยุดชะงักของกระบวนการยุติธรรม แทนที่จะเป็นการเร่งรัดคดีให้มีความคืบหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติและไม่สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุล อำนาจทางการเมืองดูเหมือนเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางการดำเนินคดีมากกว่าข้อเท็จจริงทางนิติวิทยาศาสตร์
อนาคตคดีและความหวังในการขยายผล
แม้ปัจจุบันพนักงานสอบสวนเลือกที่จะตัดบางเบอร์โทรศัพท์ออกหรือละเลยการสืบสวนต่อ แต่ยังมีเบอร์โทรอีกไม่น้อยกว่า 30 เบอร์ที่ควรถูกนำมาตรวจสอบต่อไป เพื่อติดตามร่องรอยของผู้บงการใหญ่ แม้ว่าในเบื้องต้นจะเหลือเพียง 11 เบอร์ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงก็ตาม ความล่าช้าและการเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานอาจทำให้พยานหลักฐานหมดอายุลง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแสวงหาความจริงและนำตัวผู้กระทำผิดทุกคนมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
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