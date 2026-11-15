รังสีมันต์ โรม แฉ ป.ป.ช. รบปิดคดีสินบน 40 ล. ชี้เคลียร์ชื่อ 'ไชยชนก' เร่งด่วน
รังสีมันต์ โรม วิปปช. ชี้ป.ป.ช. รีบยกฟ้องไชยชนกรับสินบน 40 ล้านบาท คล้ายเคลียร์ชื่อเร่งด่วน พร้อมตั้งข้อสังเกตอิทธิพลนายคิวต่อหน่วยงานรัฐ
นาย รังสีมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้า พรรคประชาชน ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อกรณีการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ตัดสินใจตีตกคำร้องเรียนของนาย ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และพวก ในประเด็นการละเลยไม่ดำเนินการกับบุคคลากรคดียุบเว็บพนัน 4,000 เว็บ โดยระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีความเร่งรัดคล้ายกับการเคลียร์ชื่อของนายไชยชนกให้พ้นจากข้อกล่าวหาอันร้ายแรง
ป.ป.ช. ยกฟ้องสินบน 40 ล้าน เคลียร์ชื่อเร่งด่วน?
นายรังสีมันต์ โรม ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ ป.ป.ช. มีมติว่านายไชยชนกไม่มีส่วนผิดและไม่มีมูลในการดำเนินคดี อาจเป็นการปิดคดีอย่างรวดเร็วเกินไป เพื่อสร้างความชอบธรรมให้นายไชยชนกออกจากสถานะผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นายไชยชนกเองก็ไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ ต่อข้อกล่าวหานี้ ทั้งที่สังคมยังคงตั้งคำถามถึงความชัดเจนของเรื่องสินบน 40 ล้านบาทและการจัดการกับเว็บพนันจำนวนมากที่ยังคงดำเนินการอยู่ต่อไปAlso readชาวปราจีนบุรี กว่า 500 คน รวมตัวคัดค้าน EEC หวั่นกระทบชุมชน
นอกจากนี้ นายรังสีมันต์ ยังแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่ออิทธิพลของบุคคลภายนอกที่เรียกว่า "นายคิว" ที่อาจมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหรือหยุดยั้งกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ โดยตั้งคำถามถึงระดับอิทธิพลที่มีผลต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐ จนทำให้ดูเหมือนว่ามีหลายฝ่ายที่ต้องการปิดเรื่องนี้ให้จบลงโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังหรือครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ความล้มเหลวในการจัดการเว็บพนัน 4,000 แห่ง
ประเด็นสำคัญที่นายรังสีมันต์ กล่าวถึงคือ ผลกระทบโดยตรงจากการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายไชยชนก ไม่ได้มีการตั้งเรื่องเพื่อดำเนินการกับ "นายคิว" ในกรณีเว็บพนัน 4,000 เว็บ ซึ่งเหตุการณ์นี้ดูเบาบางเหมือนสายลมจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องการติดสินบน 40 ล้านบาทเพื่อให้เว็บพนันเหล่านี้รอดพ้นจากการถูกปิดกั้น
การที่ผู้ต้องหารายนี้ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อเรื่องเว็บพนัน ทั้งที่ตนเองมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในกระทรวง ทำให้เกิดความสงสัยว่าเจตนาของการติดสินบน 40 ล้านบาทอาจสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ส่งผลให้การปราบปรามเว็บพนันต่างๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามหน้าที่ของรัฐ ทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
ความน่าสงสัยของกระบวนการตรวจสอบและหลักฐาน
นายรังสีมันต์ ยอมรับว่าตนเองไม่ได้คาดหวังว่าคดีสินบน 40 ล้านบาทจะออกมาพิรุธขนาดนี้ หากมี "นายคิว" เข้ามาเกี่ยวข้องในเชิงลึกของข้อมูล ก็มีความเป็นไปได้สูงว่านายคิวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินเว็บพนันโดยตรง และควรจะต้องมีการดำเนินคดี แต่ในทางปฏิบัติกลับมีความล่าช้าและดูเหมือนทุกฝ่ายพร้อมใจกันไม่สนใจที่จะดำเนินการต่อกับเรื่องนี้
การพิสูจน์ว่ามีการจ่ายเงินจริงหรือไม่เป็นเรื่องยากเนื่องจากสินบนลักษณะนี้มักใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงร่องรอยทางการเงิน ทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานทำได้ยาก แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ ป.ป.ช. ไม่ได้ตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของนายไชยชนกอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งชวนให้สงสัยว่าเหตุผลของการยกฟ้องอาจไม่ได้มาจากความบริสุทธิ์ของพยานหลักฐานเพียงอย่างเดียว
บทบาท กมธ.กฎหมายและอนาคตการตรวจสอบ
เมื่อถามถึงแนวทางของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นายรังสีมันต์ ระบุว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของ กมธ. และข้อเท็จจริงต่าง ๆ คงต้องดำเนินการต่อไปอย่างแน่วแน่ แม้จะมีฝ่ายรัฐบาลที่ยกเลิกเหตุผลของ ป.ป.ช. มาอ้างเพื่อปิดเรื่องนี้ แต่ กมธ. ก็มีอำนาจที่จะขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่า ป.ป.ช. ใช้พยานหลักฐานและดุลพินิจอะไรในการพิจารณายกฟ้องข้อกล่าวหา
ในกรณีของ "นายคิว" ที่ ป.ป.ช. พบว่ามีมูลนั้น หากมีการหยิบยกมาอ้าง นายคิวก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายต่อได้ โดยนายรังสีมันต์ ยืนยันว่าประชาชนยังคงตั้งคำถามต่อ ป.ป.ช. ว่าได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการตรวจสอบเรื่องนี้จริงหรือไม่ และสังคมไม่ยอมรับเหตุผลที่คลุมเครือ ซึ่งจะทำให้กระบวนการตรวจสอบต้องดำเนินต่อไปอย่างเข้มงวดและโปร่งใส เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนต่อข้อกล่าวหาทั้งหมด
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